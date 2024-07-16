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Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе - РИА Новости, 16.07.2024
Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным "клоном" Дональда Трампа. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:24
2024-07-16T00:24
2024-07-16T01:30
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джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным "клоном" Дональда Трампа."Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы", - сказал он журналистам.Трамп, которого в понедельник официально выдвинула в президенты Республиканская партия, выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты.
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сша, огайо, дональд трамп, джо байден, в мире, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс
США, Огайо, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире, Выборы президента США — 2024, Джеймс Дэвид Вэнс
Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Байден назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев Вэнса клоном Трампа