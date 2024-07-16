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Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе

Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе - РИА Новости, 16.07.2024

Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе

Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным "клоном" Дональда Трампа. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T00:24

2024-07-16T00:24

2024-07-16T01:30

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джо байден

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выборы президента сша — 2024

джеймс дэвид вэнс

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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным "клоном" Дональда Трампа."Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы", - сказал он журналистам.Трамп, которого в понедельник официально выдвинула в президенты Республиканская партия, выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты.

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