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Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе - РИА Новости, 16.07.2024
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00:24 16.07.2024 (обновлено: 01:30 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vens-1959902353.html
Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе - РИА Новости, 16.07.2024
Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным "клоном" Дональда Трампа. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:24
2024-07-16T01:30
сша
огайо
дональд трамп
джо байден
в мире
выборы президента сша — 2024
джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным "клоном" Дональда Трампа."Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы", - сказал он журналистам.Трамп, которого в понедельник официально выдвинула в президенты Республиканская партия, выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты.
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сша, огайо, дональд трамп, джо байден, в мире, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс
США, Огайо, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире, Выборы президента США — 2024, Джеймс Дэвид Вэнс
Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе

Байден назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев Вэнса клоном Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным "клоном" Дональда Трампа.
"Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы", - сказал он журналистам.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: Харрис вызвала на дебаты кандидата в вице-премьеры от республиканцев
00:35
Трамп, которого в понедельник официально выдвинула в президенты Республиканская партия, выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты.
 
СШАОгайоДональд ТрампДжо БайденВ миреВыборы президента США — 2024Джеймс Дэвид Вэнс
 
 
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