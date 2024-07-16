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Провоенные европейские политики "атакуют" Венгрию, заявил Сийярто
Провоенные европейские политики "атакуют" Венгрию, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.07.2024
Провоенные европейские политики "атакуют" Венгрию, заявил Сийярто
Венгрия оказалась под очень тяжелыми политическими атаками в Европе со стороны тех, кто продвигает продолжение военного конфликта на Украине, заявил министр... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:46
2024-07-16T19:46
2024-07-16T19:46
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Венгрия оказалась под очень тяжелыми политическими атаками в Европе со стороны тех, кто продвигает продолжение военного конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы сейчас находимся под очень тяжелыми политическими атаками со стороны со стороны тех европейских политиков, которые представляют провоенную позицию. Но скажу, что подобные атаки дают нам еще больше вдохновения для продолжения нашей мирной миссии", - сообщил он на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему многостороннего сотрудничества под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.Сийярто добавил, что только мир, к которому стремится Будапешт, "сможет сделать Европу снова великой". Ранее глава венгерского МИД заявил журналистам, что Венгрия продолжит свою миротворческую миссию для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине, поскольку у него "нет решения на поле боя".
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в мире, венгрия, европа, украина, петер сийярто, сергей лавров, оон, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Европа, Украина, Петер Сийярто, Сергей Лавров, ООН, Визит Орбана в Россию
Провоенные европейские политики "атакуют" Венгрию, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия оказалась под тяжелыми политическими атаками в Европе