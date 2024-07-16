https://ria.ru/20240716/varshava-1960022221.html
В Польше эвакуировали людей из здания Минтруда из-за мужчины с ножом
В Польше эвакуировали людей из здания Минтруда из-за мужчины с ножом - РИА Новости, 16.07.2024
В Польше эвакуировали людей из здания Минтруда из-за мужчины с ножом
Здание министерства семьи, труда и социальной политики Польши в центре Варшавы эвакуировали из-за вошедшего туда мужчины с опасными предметами в сумке, сообщило РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:25
2024-07-16T14:25
2024-07-16T14:25
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ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Здание министерства семьи, труда и социальной политики Польши в центре Варшавы эвакуировали из-за вошедшего туда мужчины с опасными предметами в сумке, сообщило агентство РАР. "Территория вокруг здания министерства оцеплена полицейской лентой. Автомобильное движение было перенаправлено на близлежащие улицы", - указало агентство. Помимо полиции, на месте работает пожарная служба. "Мужчина вошел в здание министерства после 11 часов утра (12.00 мск) с опасными предметами в сумке. Он вел себя спокойно и никому не угрожал", - сказал агентству представитель местной полиции. По его словам, из здания были эвакуированы около 150 человек. После полудня свидетели сообщили, что видели, как правоохранители увели мужчину. Это был гражданин Белоруссии около 40 лет, отметило агентво РАР. В сумке у него был газ, нож, телескопическая дубинка и электрошокер, говорится в сообщении.
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в мире, польша, варшава, белоруссия
В мире, Польша, Варшава, Белоруссия
В Польше эвакуировали людей из здания Минтруда из-за мужчины с ножом
В Польши эвакуировали здание министерства из-за мужчины с ножом и электрошокером