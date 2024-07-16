https://ria.ru/20240716/varshava-1960022221.html

В Польше эвакуировали людей из здания Минтруда из-за мужчины с ножом

В Польше эвакуировали людей из здания Минтруда из-за мужчины с ножом - РИА Новости, 16.07.2024

В Польше эвакуировали людей из здания Минтруда из-за мужчины с ножом

Здание министерства семьи, труда и социальной политики Польши в центре Варшавы эвакуировали из-за вошедшего туда мужчины с опасными предметами в сумке, сообщило РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:25

2024-07-16T14:25

2024-07-16T14:25

в мире

польша

варшава

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg

ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Здание министерства семьи, труда и социальной политики Польши в центре Варшавы эвакуировали из-за вошедшего туда мужчины с опасными предметами в сумке, сообщило агентство РАР. "Территория вокруг здания министерства оцеплена полицейской лентой. Автомобильное движение было перенаправлено на близлежащие улицы", - указало агентство. Помимо полиции, на месте работает пожарная служба. "Мужчина вошел в здание министерства после 11 часов утра (12.00 мск) с опасными предметами в сумке. Он вел себя спокойно и никому не угрожал", - сказал агентству представитель местной полиции. По его словам, из здания были эвакуированы около 150 человек. После полудня свидетели сообщили, что видели, как правоохранители увели мужчину. Это был гражданин Белоруссии около 40 лет, отметило агентво РАР. В сумке у него был газ, нож, телескопическая дубинка и электрошокер, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240428/polsha-1942960010.html

польша

варшава

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, варшава, белоруссия