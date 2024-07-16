https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html

Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа

Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T02:06

2024-07-16T02:06

2024-07-16T12:59

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на экс-президента США Дональда Трампа, но в отставку не уйдет. Сторонники баллотирующегося на второй срок Трампа видят в случившемся на субботнем митинге в Пенсильвании провал охраны и вызвали Читл на слушания в конгресс. "Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", - сказала она. Читл при этом заявила, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. "В этом конкретном случае мы делили поддержку по этому конкретному объекту. Секретная служба несла ответственность за внутренний периметр", - сказала она. Читл сказала, что не уйдет в отставку, передает ABC News.

https://ria.ru/20240716/pokushenie-1959906406.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959892014.html

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сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, в мире