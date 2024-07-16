Рейтинг@Mail.ru
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 16.07.2024 (обновлено: 12:59 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:06
2024-07-16T12:59
сша
пенсильвания
дональд трамп
покушение на дональда трампа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988494_0:107:2606:1573_1920x0_80_0_0_b9e31c3903c91f95b9fe386d39be3012.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на экс-президента США Дональда Трампа, но в отставку не уйдет. Сторонники баллотирующегося на второй срок Трампа видят в случившемся на субботнем митинге в Пенсильвании провал охраны и вызвали Читл на слушания в конгресс. "Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", - сказала она. Читл при этом заявила, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. "В этом конкретном случае мы делили поддержку по этому конкретному объекту. Секретная служба несла ответственность за внутренний периметр", - сказала она. Читл сказала, что не уйдет в отставку, передает ABC News.
https://ria.ru/20240716/pokushenie-1959906406.html
https://ria.ru/20240715/tramp-1959892014.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f4b78a30606d160522e388bd9477877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, в мире
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа

ABC: глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа

© AP Photo / Morry GashГлава Секретной службы США Кимберли Читл
Глава Секретной службы США Кимберли Читл - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Morry Gash
Глава Секретной службы США Кимберли Читл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на экс-президента США Дональда Трампа, но в отставку не уйдет.
Сторонники баллотирующегося на второй срок Трампа видят в случившемся на субботнем митинге в Пенсильвании провал охраны и вызвали Читл на слушания в конгресс.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Стрелявшего в Трампа засекли за 30 минут до покушения, утверждают СМИ
01:45
"Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", - сказала она.
Читл при этом заявила, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше.
"В этом конкретном случае мы делили поддержку по этому конкретному объекту. Секретная служба несла ответственность за внутренний периметр", - сказала она.
Читл сказала, что не уйдет в отставку, передает ABC News.
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
ФБР получило доступ к телефону Крукса, стрелявшего в Трампа
Вчера, 22:14
 
СШАПенсильванияДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала