https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:06
2024-07-16T02:06
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на экс-президента США Дональда Трампа, но в отставку не уйдет. Сторонники баллотирующегося на второй срок Трампа видят в случившемся на субботнем митинге в Пенсильвании провал охраны и вызвали Читл на слушания в конгресс. "Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", - сказала она. Читл при этом заявила, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. "В этом конкретном случае мы делили поддержку по этому конкретному объекту. Секретная служба несла ответственность за внутренний периметр", - сказала она. Читл сказала, что не уйдет в отставку, передает ABC News.
https://ria.ru/20240716/pokushenie-1959906406.html
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сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, в мире
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
ABC: глава Секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News
, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на экс-президента США Дональда Трампа, но в отставку не уйдет.
Сторонники баллотирующегося на второй срок Трампа видят в случившемся на субботнем митинге в Пенсильвании
провал охраны и вызвали Читл на слушания в конгресс.
"Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", - сказала она.
Читл при этом заявила, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше.
"В этом конкретном случае мы делили поддержку по этому конкретному объекту. Секретная служба несла ответственность за внутренний периметр", - сказала она.
Читл сказала, что не уйдет в отставку, передает ABC News.