https://ria.ru/20240716/ulan-ude-1960028341.html

Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ

Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.07.2024

Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ

Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ, на устранение причины отключения может уйти два часа, сообщает мэрия города. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:41

2024-07-16T14:41

2024-07-16T14:54

происшествия

улан-удэ

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ, на устранение причины отключения может уйти два часа, сообщает мэрия города."Отключение электроэнергии у потребителей в мкрн Шишковка, Аршан, 100 квартала, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор. Ориентировочное время подключения - 2 часа", - говорится в сообщении.Энергетики работают над устранением причины отключения, сообщили в Комитете городского хозяйства.В ряде местных СМИ сообщается о застрявших в лифте людях в торговом центре.

https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html

улан-удэ

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2024

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происшествия, улан-удэ