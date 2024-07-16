Рейтинг@Mail.ru
Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 16.07.2024 (обновлено: 14:54 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ulan-ude-1960028341.html
Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ
Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.07.2024
Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ
Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ, на устранение причины отключения может уйти два часа, сообщает мэрия города. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:41
2024-07-16T14:54
происшествия
улан-удэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724835_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_7b77a129f3d69bc63b18e58947e28e89.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ, на устранение причины отключения может уйти два часа, сообщает мэрия города."Отключение электроэнергии у потребителей в мкрн Шишковка, Аршан, 100 квартала, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор. Ориентировочное время подключения - 2 часа", - говорится в сообщении.Энергетики работают над устранением причины отключения, сообщили в Комитете городского хозяйства.В ряде местных СМИ сообщается о застрявших в лифте людях в торговом центре.
https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724835_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_4895c06ef04bd9ad19778e0bac391ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ
Происшествия, Улан-Удэ
Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ

Мэрия: в ряде микрорайонов Улан-Удэ произошло отключение электричества

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Улан-Удэ с Лысой горы
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ, на устранение причины отключения может уйти два часа, сообщает мэрия города.
«
"Отключение электроэнергии у потребителей в мкрн Шишковка, Аршан, 100 квартала, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор. Ориентировочное время подключения - 2 часа", - говорится в сообщении.
Энергетики работают над устранением причины отключения, сообщили в Комитете городского хозяйства.
В ряде местных СМИ сообщается о застрявших в лифте людях в торговом центре.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Энергодар частично обесточен
14 июля, 20:27
 
ПроисшествияУлан-Удэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала