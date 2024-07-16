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Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ
Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.07.2024
Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ
Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ, на устранение причины отключения может уйти два часа, сообщает мэрия города. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:41
2024-07-16T14:41
2024-07-16T14:54
происшествия
улан-удэ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ, на устранение причины отключения может уйти два часа, сообщает мэрия города."Отключение электроэнергии у потребителей в мкрн Шишковка, Аршан, 100 квартала, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор. Ориентировочное время подключения - 2 часа", - говорится в сообщении.Энергетики работают над устранением причины отключения, сообщили в Комитете городского хозяйства.В ряде местных СМИ сообщается о застрявших в лифте людях в торговом центре.
https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html
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происшествия, улан-удэ
Масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ
Мэрия: в ряде микрорайонов Улан-Удэ произошло отключение электричества