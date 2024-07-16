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Многие украинцы желают мира, заявила голландская журналистка - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:41 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ukraintsy-1959912781.html
Многие украинцы желают мира, заявила голландская журналистка
Многие украинцы желают мира, заявила голландская журналистка - РИА Новости, 16.07.2024
Многие украинцы желают мира, заявила голландская журналистка
Многие украинцы хотят мира и не желают, чтобы их родные погибали на фронте, однако западные политики продолжают оказывать давление на Киев для продолжения... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:41
2024-07-16T04:41
специальная военная операция на украине
сергей лавров
нато
евросоюз
украина
россия
киев
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ГААГА, 16 июл – РИА Новости. Многие украинцы хотят мира и не желают, чтобы их родные погибали на фронте, однако западные политики продолжают оказывать давление на Киев для продолжения военных действий, заявила РИА Новости голландская журналистка Соня ван ден Энде. Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву неделю спустя после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. После приезда ее пригласили с группой журналистов посетить Донбасс. Из-за последовавших после этого санкций ЕС, блокировки банковского счета в Нидерландах и угроз в соцсетях она осталась в России. С тех пор ван ден Энде уже более десяти раз побывала на фронте, она освещает события в России и на Украине на своем сайте. "Последняя моя поездка на фронт была в феврале этого года. Я была в Луганске. Я говорила со многими людьми, которые там живут. Я спрашивала, что они думают о происходящем, о том, кто бомбит, кто чинит разрушения гражданской инфраструктуры, все они отвечали – "это Украина, Россия не стала бы бить по гражданским объектам", - рассказала ван ден Энде. В январе голландской журналистке удалось побеседовать в Луганске с некоторыми украинскими военнопленными. Они говорили, что их военная подготовка длилась не более двух недель, после чего их сразу отправляли на фронт, а кто-то и вовсе не проходил подготовку. А поскольку сейчас на поле боя Россия побеждает, а Украина теряет очень большое число солдат, многие украинцы бегут оттуда, добавила она. "Я думаю, что многие украинцы хотят мира, потому что у них нет никакой надежды на победу. Никто не хочет, чтобы их мужчины, отцы погибали на фронте. Однако западные страны продолжают настаивать на том, чтобы бои продолжались. В этом вся проблема. Политики продолжают оказывать давление, ведь в конце концов не им самим придется воевать", - отметила собеседница агентства. По ее словам, многие населенные пункты в зоне конфликта разрушены - все разрушения сейчас идут от поставляемого Киеву западного оружия. Ранее в июле голландский военный журналист Ханс Яп Мелиссен в своей статье для портала Nu.nl писал, что многие украинские мужчины отказываются воевать, считают жизни важнее борьбы за территории, а вокруг схем уклонения от армии на Украине уже сформировалась целая индустрия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959705263.html
https://ria.ru/20240715/vsu-1959887096.html
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сергей лавров, нато, евросоюз, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Украина, Россия, Киев
Многие украинцы желают мира, заявила голландская журналистка

Журналистка ван ден Энде: многие украинцы желают мира, но Запад хочет воевать

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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ГААГА, 16 июл – РИА Новости. Многие украинцы хотят мира и не желают, чтобы их родные погибали на фронте, однако западные политики продолжают оказывать давление на Киев для продолжения военных действий, заявила РИА Новости голландская журналистка Соня ван ден Энде.
Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву неделю спустя после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. После приезда ее пригласили с группой журналистов посетить Донбасс. Из-за последовавших после этого санкций ЕС, блокировки банковского счета в Нидерландах и угроз в соцсетях она осталась в России. С тех пор ван ден Энде уже более десяти раз побывала на фронте, она освещает события в России и на Украине на своем сайте.
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"Последняя моя поездка на фронт была в феврале этого года. Я была в Луганске. Я говорила со многими людьми, которые там живут. Я спрашивала, что они думают о происходящем, о том, кто бомбит, кто чинит разрушения гражданской инфраструктуры, все они отвечали – "это Украина, Россия не стала бы бить по гражданским объектам", - рассказала ван ден Энде.
В январе голландской журналистке удалось побеседовать в Луганске с некоторыми украинскими военнопленными. Они говорили, что их военная подготовка длилась не более двух недель, после чего их сразу отправляли на фронт, а кто-то и вовсе не проходил подготовку. А поскольку сейчас на поле боя Россия побеждает, а Украина теряет очень большое число солдат, многие украинцы бегут оттуда, добавила она.
"Я думаю, что многие украинцы хотят мира, потому что у них нет никакой надежды на победу. Никто не хочет, чтобы их мужчины, отцы погибали на фронте. Однако западные страны продолжают настаивать на том, чтобы бои продолжались. В этом вся проблема. Политики продолжают оказывать давление, ведь в конце концов не им самим придется воевать", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, многие населенные пункты в зоне конфликта разрушены - все разрушения сейчас идут от поставляемого Киеву западного оружия.
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Ранее в июле голландский военный журналист Ханс Яп Мелиссен в своей статье для портала Nu.nl писал, что многие украинские мужчины отказываются воевать, считают жизни важнее борьбы за территории, а вокруг схем уклонения от армии на Украине уже сформировалась целая индустрия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровНАТОЕвросоюзУкраинаРоссияКиев
 
 
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