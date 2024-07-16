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"Киеву насторожиться": на Украине пришли в ужас из-за решения Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
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19:30 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ukraina-1960109377.html
"Киеву насторожиться": на Украине пришли в ужас из-за решения Трампа
"Киеву насторожиться": на Украине пришли в ужас из-за решения Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
"Киеву насторожиться": на Украине пришли в ужас из-за решения Трампа
Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии в качестве кандидата в вице-президенты означает, что Украине теперь нужно быть... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:30
2024-07-16T19:30
в мире
украина
огайо
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
сша
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии в качестве кандидата в вице-президенты означает, что Украине теперь нужно быть особенно осторожной в своих словах и поступках, считает неназванный бывший украинский чиновник, о чем он рассказал изданию Time. "Теперь Украина должна быть особенно осторожной в своих словах и действиях", - приводит слова бывшего должностного лица издание в статье под названием "Украинцы боятся того, что Джей-Ди Вэнс может сделать на посту вице-президента". Как отмечает издание, один из источников во внешнеполитических кругах Киева также отрицательно отреагировал на выдвижение сенатора, напомнив о предыдущих его заявлениях о коррумпированности украинских чиновников. В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240716/mask-1960051697.html
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в мире, украина, огайо, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Огайо, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс, США, Выборы президента США — 2024
"Киеву насторожиться": на Украине пришли в ужас из-за решения Трампа

Time: Киеву следует быть осторожнее после выдвижения Вэнса в вице-президенты США

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии в качестве кандидата в вице-президенты означает, что Украине теперь нужно быть особенно осторожной в своих словах и поступках, считает неназванный бывший украинский чиновник, о чем он рассказал изданию Time.
"Теперь Украина должна быть особенно осторожной в своих словах и действиях", - приводит слова бывшего должностного лица издание в статье под названием "Украинцы боятся того, что Джей-Ди Вэнс может сделать на посту вице-президента".
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Как отмечает издание, один из источников во внешнеполитических кругах Киева также отрицательно отреагировал на выдвижение сенатора, напомнив о предыдущих его заявлениях о коррумпированности украинских чиновников.
В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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