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Порошенко выступил с резким обращением из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 16.07.2024
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19:19 16.07.2024 (обновлено: 21:26 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ukraina-1960106914.html
Порошенко выступил с резким обращением из-за катастрофы на Украине
Порошенко выступил с резким обращением из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 16.07.2024
Порошенко выступил с резким обращением из-за катастрофы на Украине
Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни, заявил бывший президент Украины... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:19
2024-07-16T21:26
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жкх
петр порошенко
герман галущенко
дмитрий песков
верховная рада украины
укрэнерго
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде, фрагмент его выступления опубликовал YouTube-канал "Прямой"."Проглатывайте этот прохладный воздух. И представьте себе девятый, тринадцатый или двадцатый этаж многоэтажного здания без света, кондиционеров и лифта. &lt;…&gt; Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: "А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, &lt;…&gt; где, где, где?" — спросил политик.В июне "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах страны. В компании предупредили, что объем повреждений энергообъектов в республике чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономно потреблять электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240716/oruzhie-1960045022.html
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в мире, украина, жкх, петр порошенко, герман галущенко, дмитрий песков, верховная рада украины, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Украина, ЖКХ, Петр Порошенко, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Порошенко выступил с резким обращением из-за катастрофы на Украине

Порошенко обратился к властям из-за тяжелой ситуации в энергетике Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде, фрагмент его выступления опубликовал YouTube-канал "Прямой".
"Проглатывайте этот прохладный воздух. И представьте себе девятый, тринадцатый или двадцатый этаж многоэтажного здания без света, кондиционеров и лифта. <…> Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: "А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> где, где, где?" — спросил политик.
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Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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