В Раде начался хаос, пишет NYT
NYT: невозможность переизбрать депутатов вызывает хаос в Раде
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти не могут полноценно выполнять свою работу в условиях военного положения и невозможности провести парламентские выборы, пишет газета The New York Times.
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"В Раде царит хаос. В условиях военного положения невозможно провести выборы и заменить депутатов, сменивших работу, ушедших в армию или сбежавших из страны. На заседаниях отсутствует десять процентов законодателей", — говорится в статье.
Правящая партия "Слуга народа" фактически потеряла власть, распавшись на фракции, пишет газета. Для принятия ключевых законов, таких как законы о призыве, ей приходится сотрудничать с партией "Оппозиционный блок".
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Согласно конституции страны, у парламента больше полномочий, чем у президента, отмечает издание. При предыдущих кризисах роль депутатов была более значимой и независимой. Тем не менее сейчас министры могут позволить себе просто не явиться на заседание, хотя по закону они обязаны всегда присутствовать. Эта неразбериха в парламенте подрывает доверие к правительству Украины.
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"Беспорядок сводит на нет значимость Рады, <…> несмотря на миллиарды долларов военной помощи, поступающие Киеву. (Чиновников. — Прим. ред.) регулярно обвиняют в коррупции и неэффективном управлении", — приводится позиция критиков украинских властей.
На фоне бедственного положения парламента активизируются противники сосредоточения власти в руках Владимира Зеленского, отмечает издание. Они уверены, что у офиса президента больше полномочий, чем позволено военным положением.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса: признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей регионами России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.