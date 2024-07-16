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В Раде начался хаос, пишет NYT - РИА Новости, 16.07.2024
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18:23 16.07.2024 (обновлено: 19:27 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ukraina-1960094407.html
В Раде начался хаос, пишет NYT
В Раде начался хаос, пишет NYT - РИА Новости, 16.07.2024
В Раде начался хаос, пишет NYT
Украинские власти не могут полноценно выполнять свою работу в условиях военного положения и невозможности провести парламентские выборы, пишет газета The New... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:23
2024-07-16T19:27
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владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти не могут полноценно выполнять свою работу в условиях военного положения и невозможности провести парламентские выборы, пишет газета The New York Times.&quot;В Раде царит хаос. В условиях военного положения невозможно провести выборы и заменить депутатов, сменивших работу, ушедших в армию или сбежавших из страны. На заседаниях отсутствует десять процентов законодателей&quot;, — говорится в статье.Правящая партия "Слуга народа" фактически потеряла власть, распавшись на фракции, пишет газета. Для принятия ключевых законов, таких как законы о призыве, ей приходится сотрудничать с партией "Оппозиционный блок".Согласно конституции страны, у парламента больше полномочий, чем у президента, отмечает издание. При предыдущих кризисах роль депутатов была более значимой и независимой. Тем не менее сейчас министры могут позволить себе просто не явиться на заседание, хотя по закону они обязаны всегда присутствовать. Эта неразбериха в парламенте подрывает доверие к правительству Украины.&quot;Беспорядок сводит на нет значимость Рады, &lt;…&gt; несмотря на миллиарды долларов военной помощи, поступающие Киеву. (Чиновников. — Прим. ред.) регулярно обвиняют в коррупции и неэффективном управлении&quot;, — приводится позиция критиков украинских властей.На фоне бедственного положения парламента активизируются противники сосредоточения власти в руках Владимира Зеленского, отмечает издание. Они уверены, что у офиса президента больше полномочий, чем позволено военным положением.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса: признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей регионами России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Раде начался хаос, пишет NYT

NYT: невозможность переизбрать депутатов вызывает хаос в Раде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти не могут полноценно выполнять свою работу в условиях военного положения и невозможности провести парламентские выборы, пишет газета The New York Times.
«

"В Раде царит хаос. В условиях военного положения невозможно провести выборы и заменить депутатов, сменивших работу, ушедших в армию или сбежавших из страны. На заседаниях отсутствует десять процентов законодателей", — говорится в статье.

Правящая партия "Слуга народа" фактически потеряла власть, распавшись на фракции, пишет газета. Для принятия ключевых законов, таких как законы о призыве, ей приходится сотрудничать с партией "Оппозиционный блок".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
Согласно конституции страны, у парламента больше полномочий, чем у президента, отмечает издание. При предыдущих кризисах роль депутатов была более значимой и независимой. Тем не менее сейчас министры могут позволить себе просто не явиться на заседание, хотя по закону они обязаны всегда присутствовать. Эта неразбериха в парламенте подрывает доверие к правительству Украины.
«

"Беспорядок сводит на нет значимость Рады, <…> несмотря на миллиарды долларов военной помощи, поступающие Киеву. (Чиновников. — Прим. ред.) регулярно обвиняют в коррупции и неэффективном управлении", — приводится позиция критиков украинских властей.

На фоне бедственного положения парламента активизируются противники сосредоточения власти в руках Владимира Зеленского, отмечает издание. Они уверены, что у офиса президента больше полномочий, чем позволено военным положением.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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12 июля, 08:00
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса: признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей регионами России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
МИД Индии вызвал посла Украины из-за заявления Зеленского
Вчера, 09:48
 
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