https://ria.ru/20240716/ukraina-1960094407.html

В Раде начался хаос, пишет NYT

В Раде начался хаос, пишет NYT - РИА Новости, 16.07.2024

В Раде начался хаос, пишет NYT

Украинские власти не могут полноценно выполнять свою работу в условиях военного положения и невозможности провести парламентские выборы, пишет газета The New... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:23

2024-07-16T18:23

2024-07-16T19:27

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти не могут полноценно выполнять свою работу в условиях военного положения и невозможности провести парламентские выборы, пишет газета The New York Times."В Раде царит хаос. В условиях военного положения невозможно провести выборы и заменить депутатов, сменивших работу, ушедших в армию или сбежавших из страны. На заседаниях отсутствует десять процентов законодателей", — говорится в статье.Правящая партия "Слуга народа" фактически потеряла власть, распавшись на фракции, пишет газета. Для принятия ключевых законов, таких как законы о призыве, ей приходится сотрудничать с партией "Оппозиционный блок".Согласно конституции страны, у парламента больше полномочий, чем у президента, отмечает издание. При предыдущих кризисах роль депутатов была более значимой и независимой. Тем не менее сейчас министры могут позволить себе просто не явиться на заседание, хотя по закону они обязаны всегда присутствовать. Эта неразбериха в парламенте подрывает доверие к правительству Украины."Беспорядок сводит на нет значимость Рады, <…> несмотря на миллиарды долларов военной помощи, поступающие Киеву. (Чиновников. — Прим. ред.) регулярно обвиняют в коррупции и неэффективном управлении", — приводится позиция критиков украинских властей.На фоне бедственного положения парламента активизируются противники сосредоточения власти в руках Владимира Зеленского, отмечает издание. Они уверены, что у офиса президента больше полномочий, чем позволено военным положением.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса: признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей регионами России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240716/indiya-1959934430.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский