https://ria.ru/20240716/ukraina-1960071511.html

Опрос показал уровень доверия жителей Украины к Евросоюзу и США

Опрос показал уровень доверия жителей Украины к Евросоюзу и США - РИА Новости, 16.07.2024

Опрос показал уровень доверия жителей Украины к Евросоюзу и США

Жители Украины больше доверяют Евросоюзу и США, чем властям собственной страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:01

2024-07-16T17:01

2024-07-16T17:01

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украина

сша

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Жители Украины больше доверяют Евросоюзу и США, чем властям собственной страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова. Исследование проводилось с 15 по 20 июня методом face-to-face. В нем участвовало 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "Европейский союз имеет самый высокий уровень доверия среди граждан Украины - скорее доверяют ему 60% респондентов, скорее не доверяют – 20%. Европейские институты, такие как Европейский парламент, Европейская комиссия и Европейский совет, также имеют высокий уровень доверия. Власти США имеют меньший баланс доверия - скорее доверяют ей 37%, скорее не доверяют – 32,4%", - говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте фонда "Демократические инициативы". При этом украинской власти "скорее доверяют" 31% опрошенных, "скорее не доверяют" - 49%. Украинская социологическая служба Центр Разумкова в начале апреля опубликовала результаты опроса, согласно которому жители Украины больше доверяют ВСУ, чем Владимиру Зеленскому, кабмину и парламенту.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1960068216.html

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украина

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в мире, украина, сша, евросоюз