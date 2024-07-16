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Опрос показал уровень доверия жителей Украины к Евросоюзу и США - РИА Новости, 16.07.2024
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17:01 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ukraina-1960071511.html
Опрос показал уровень доверия жителей Украины к Евросоюзу и США
Опрос показал уровень доверия жителей Украины к Евросоюзу и США - РИА Новости, 16.07.2024
Опрос показал уровень доверия жителей Украины к Евросоюзу и США
Жители Украины больше доверяют Евросоюзу и США, чем властям собственной страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:01
2024-07-16T17:01
в мире
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Жители Украины больше доверяют Евросоюзу и США, чем властям собственной страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова. Исследование проводилось с 15 по 20 июня методом face-to-face. В нем участвовало 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "Европейский союз имеет самый высокий уровень доверия среди граждан Украины - скорее доверяют ему 60% респондентов, скорее не доверяют – 20%. Европейские институты, такие как Европейский парламент, Европейская комиссия и Европейский совет, также имеют высокий уровень доверия. Власти США имеют меньший баланс доверия - скорее доверяют ей 37%, скорее не доверяют – 32,4%", - говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте фонда "Демократические инициативы". При этом украинской власти "скорее доверяют" 31% опрошенных, "скорее не доверяют" - 49%. Украинская социологическая служба Центр Разумкова в начале апреля опубликовала результаты опроса, согласно которому жители Украины больше доверяют ВСУ, чем Владимиру Зеленскому, кабмину и парламенту.
https://ria.ru/20240716/ukraina-1960068216.html
https://ria.ru/20240715/opros-1959767112.html
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60
353
60
в мире, украина, сша, евросоюз
В мире, Украина, США, Евросоюз
Опрос показал уровень доверия жителей Украины к Евросоюзу и США

Опрос: жители Украины больше доверяют Евросоюзу и США, чем собственным властям

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Жители Украины больше доверяют Евросоюзу и США, чем властям собственной страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Исследование проводилось с 15 по 20 июня методом face-to-face. В нем участвовало 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Вчера, 16:50
"Европейский союз имеет самый высокий уровень доверия среди граждан Украины - скорее доверяют ему 60% респондентов, скорее не доверяют – 20%. Европейские институты, такие как Европейский парламент, Европейская комиссия и Европейский совет, также имеют высокий уровень доверия. Власти США имеют меньший баланс доверия - скорее доверяют ей 37%, скорее не доверяют – 32,4%", - говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте фонда "Демократические инициативы".
При этом украинской власти "скорее доверяют" 31% опрошенных, "скорее не доверяют" - 49%.
Украинская социологическая служба Центр Разумкова в начале апреля опубликовала результаты опроса, согласно которому жители Украины больше доверяют ВСУ, чем Владимиру Зеленскому, кабмину и парламенту.
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