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Адвокат разведчика ВСУ Червинского сообщил, что у подзащитного нет денег - РИА Новости, 16.07.2024
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09:38 16.07.2024 (обновлено: 12:30 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ukraina-1959932381.html
Адвокат разведчика ВСУ Червинского сообщил, что у подзащитного нет денег
Адвокат разведчика ВСУ Червинского сообщил, что у подзащитного нет денег - РИА Новости, 16.07.2024
Адвокат разведчика ВСУ Червинского сообщил, что у подзащитного нет денег
Бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России и которого судят на Украине, не РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:38
2024-07-16T12:30
в мире
россия
украина
кировоградская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России и которого судят на Украине, не сможет внести установленный накануне залог в 9 миллионов гривен (более 219 тысяч долларов), заявил его адвокат Андрей Иосипов. Как сообщило украинское издание "Фокус", в понедельник апелляционный суд города Кропивницкий согласился отпустить Червинского под залог в 9 миллионов гривен, которые нужно внести до 4 августа. При этом, как сообщили журналисты, Червинский не должен покидать город, где он официально проживает, а также обязан воздержаться от общения со свидетелями и потерпевшими. "Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога", - приводит издание слова Иосипова. При этом адвокат добавил, что о внесении залога сторона защиты еще советуется. Сам же Червинский, отмечает издание, не знает, смогут ли найти залоговую сумму за такое короткое время. СБУ 20 апреля 2023 года заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей. Ранее в СБУ заявили, что вместо российского самолета с пилотом-перебежчиком на аэродром прилетели ракеты: по Канатову был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что Главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
https://ria.ru/20231228/obvinenie-1918845791.html
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в мире, россия, украина, кировоградская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Украина, Кировоградская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Адвокат разведчика ВСУ Червинского сообщил, что у подзащитного нет денег

Адвокат: разведчик ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России и которого судят на Украине, не сможет внести установленный накануне залог в 9 миллионов гривен (более 219 тысяч долларов), заявил его адвокат Андрей Иосипов.
Как сообщило украинское издание "Фокус", в понедельник апелляционный суд города Кропивницкий согласился отпустить Червинского под залог в 9 миллионов гривен, которые нужно внести до 4 августа. При этом, как сообщили журналисты, Червинский не должен покидать город, где он официально проживает, а также обязан воздержаться от общения со свидетелями и потерпевшими.
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"Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога", - приводит издание слова Иосипова. При этом адвокат добавил, что о внесении залога сторона защиты еще советуется.
Сам же Червинский, отмечает издание, не знает, смогут ли найти залоговую сумму за такое короткое время.
СБУ 20 апреля 2023 года заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей.
Ранее в СБУ заявили, что вместо российского самолета с пилотом-перебежчиком на аэродром прилетели ракеты: по Канатову был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.
Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что Главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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