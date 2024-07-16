https://ria.ru/20240716/ukraina-1959922170.html

Подполье: Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации

Подполье: Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации - РИА Новости, 16.07.2024

Подполье: Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации

Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области приказали готовиться к эвакуации, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:13

2024-07-16T08:13

2024-07-16T09:17

специальная военная операция на украине

киев

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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области приказали готовиться к эвакуации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."Наши люди из Запорожской области сообщают, что чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах дали приказ собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах", — сказал он.Он также добавил, что по населенным пунктам районов "катаются похитители детей", пытаясь вынудить родителей отдать несовершеннолетних "на эвакуацию"."Люди сопротивляются, прячут детей", — отметил он.На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские военные нанесли массированные удары по позициям украинских войск на Ореховском направлении. В результате линия обороны ВСУ получила серьезные повреждения.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион.На сегодня под контролем Москвы находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20240716/podpole-1959920962.html

https://ria.ru/20240713/infrastruktura-1959384025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, запорожская область, в мире, сергей лебедев, запорожье