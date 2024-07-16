https://ria.ru/20240716/ukraina-1959910567.html

"Останутся одни пенсионеры": в Раде пришли в ужас из-за ситуации на Украине

"Останутся одни пенсионеры": в Раде пришли в ужас из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 16.07.2024

"Останутся одни пенсионеры": в Раде пришли в ужас из-за ситуации на Украине

Из-за трудностей с энергоснабжением до осени или зимы на Украине могут остаться только пенсионеры, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:47

2024-07-16T03:47

2024-07-16T11:15

в мире

украина

нина южанина

даниил гетманцев

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Из-за трудностей с энергоснабжением до осени или зимы на Украине могут остаться только пенсионеры, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала Новости.Live.Таким образом парламентарий прокомментировала призыв главы комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева к украинцам "не делать трагедии" из аномальной жары и перебоев со светом, а использовать ведра с водой вместо кондиционеров."До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть", — указала Южанина.По ее словам, в правительстве страны отсутствует разумный подход к решению проблем в энергетике.Ранее Гетманцев заявил в своем Telegram-канале, что в прошлом люди справлялись с жарой, используя "ведра и колодцы", которые "не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело". Позднее он удалил свой пост после резкой критики в комментариях.На Украине из-за дефицита в энергосистеме больше месяца ежедневно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959909592.html

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в мире, украина, нина южанина, даниил гетманцев, верховная рада украины