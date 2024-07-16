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На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты - РИА Новости, 16.07.2024
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03:09 16.07.2024 (обновлено: 10:49 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ukraina-1959909592.html
На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты
На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты - РИА Новости, 16.07.2024
На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты
Номинация сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США от республиканцев указывает на скептическое отношение к поддержке Украины в окружении Дональда... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T03:09
2024-07-16T10:49
в мире
украина
сша
дональд трамп
камала харрис
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Номинация сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США от республиканцев указывает на скептическое отношение к поддержке Украины в окружении Дональда Трампа, пишет издание "Украинская правда".Как говорится в статье, Вэнс является одним из виднейших критиков помощи Украине, призывающим США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.При этом газета утверждает, что кандидатура вице-президента "не обязательно" будет определять политику будущего главы Белого дома в отношении Киева, в качестве примера приводится нынешняя вице-президент Камала Харрис, которая не занимается украинским направлением."Но выбор Трампа подчеркивает господство скептических к поддержке Украины настроений в его окружении", — резюмирует УП.Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил кандидат в президенты Дональд Трамп.Политик известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240716/mask-1959906987.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, джеймс дэвид вэнс
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джеймс Дэвид Вэнс
На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты

УП: номинация Вэнса говорит о скептицизме окружения Трампа к поддержке Украины

© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Номинация сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США от республиканцев указывает на скептическое отношение к поддержке Украины в окружении Дональда Трампа, пишет издание "Украинская правда".
Как говорится в статье, Вэнс является одним из виднейших критиков помощи Украине, призывающим США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
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При этом газета утверждает, что кандидатура вице-президента "не обязательно" будет определять политику будущего главы Белого дома в отношении Киева, в качестве примера приводится нынешняя вице-президент Камала Харрис, которая не занимается украинским направлением.
«
"Но выбор Трампа подчеркивает господство скептических к поддержке Украины настроений в его окружении", — резюмирует УП.
Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил кандидат в президенты Дональд Трамп.
Политик известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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