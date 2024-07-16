https://ria.ru/20240716/ukraina-1959909592.html

На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты

На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты - РИА Новости, 16.07.2024

На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты

Номинация сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США от республиканцев указывает на скептическое отношение к поддержке Украины в окружении Дональда... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:09

2024-07-16T03:09

2024-07-16T10:49

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дональд трамп

камала харрис

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Номинация сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США от республиканцев указывает на скептическое отношение к поддержке Украины в окружении Дональда Трампа, пишет издание "Украинская правда".Как говорится в статье, Вэнс является одним из виднейших критиков помощи Украине, призывающим США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.При этом газета утверждает, что кандидатура вице-президента "не обязательно" будет определять политику будущего главы Белого дома в отношении Киева, в качестве примера приводится нынешняя вице-президент Камала Харрис, которая не занимается украинским направлением."Но выбор Трампа подчеркивает господство скептических к поддержке Украины настроений в его окружении", — резюмирует УП.Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил кандидат в президенты Дональд Трамп.Политик известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/mask-1959906987.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, джеймс дэвид вэнс