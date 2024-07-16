На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты
УП: номинация Вэнса говорит о скептицизме окружения Трампа к поддержке Украины
© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Номинация сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США от республиканцев указывает на скептическое отношение к поддержке Украины в окружении Дональда Трампа, пишет издание "Украинская правда".
Как говорится в статье, Вэнс является одним из виднейших критиков помощи Украине, призывающим США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.
При этом газета утверждает, что кандидатура вице-президента "не обязательно" будет определять политику будущего главы Белого дома в отношении Киева, в качестве примера приводится нынешняя вице-президент Камала Харрис, которая не занимается украинским направлением.
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"Но выбор Трампа подчеркивает господство скептических к поддержке Украины настроений в его окружении", — резюмирует УП.
Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил кандидат в президенты Дональд Трамп.
Политик известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.