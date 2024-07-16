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"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США - РИА Новости, 16.07.2024
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09:21 16.07.2024 (обновлено: 11:22 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html
"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США
"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США - РИА Новости, 16.07.2024
"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США
Номинация республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США станет кошмаром для Владимира Зеленского, заявил британский журналист и ведущий Джон... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:21
2024-07-16T11:22
в мире
украина
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огайо
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Номинация республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США станет кошмаром для Владимира Зеленского, заявил британский журналист и ведущий Джон Сопел в соцсети X.&quot;Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди Вэнс еще более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп&quot;, — написал Сопел.Во вторник на съезде Республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html
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в мире, украина, сша, огайо, дональд трамп, владимир зеленский, политика
В мире, Украина, США, Огайо, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Политика
"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США

Британский ведущий Сопел назвал кандидатуру Вэнса кошмаром для Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Номинация республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США станет кошмаром для Владимира Зеленского, заявил британский журналист и ведущий Джон Сопел в соцсети X.
«

"Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди Вэнс еще более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", — написал Сопел.

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине
08:56
Во вторник на съезде Республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Вчера, 16:31
 
В миреУкраинаСШАОгайоДональд ТрампВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
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