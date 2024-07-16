https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html

"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США

"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США - РИА Новости, 16.07.2024

"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США

Номинация республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США станет кошмаром для Владимира Зеленского, заявил британский журналист и ведущий Джон... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:21

2024-07-16T09:21

2024-07-16T11:22

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политика

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Номинация республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США станет кошмаром для Владимира Зеленского, заявил британский журналист и ведущий Джон Сопел в соцсети X."Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди Вэнс еще более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", — написал Сопел.Во вторник на съезде Республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959810248.html

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в мире, украина, сша, огайо, дональд трамп, владимир зеленский, политика