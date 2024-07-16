https://ria.ru/20240716/turtsija-1960115193.html
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.07.2024
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях, от торговли до туризма. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:14
2024-07-16T20:14
2024-07-16T20:14
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях, от торговли до туризма. "У нас был очень насыщенный поток встреч и визитов в области внешней политики. Во-первых, мы побывали в Астане, столице Казахстана, в качестве почётного гостя 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Там мы провели важнейшие контакты, которые приведут к очень благоприятным результатам. Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях - от торговли, туризма, транспорта до инвестиций", - заявил турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров. По его словам, Анкара стремится вывести двустороннюю торговлю на более сбалансированный и устойчивый уровень с инвестиционными партнёрами. "Наши двери широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики нашей страны. При условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага", - отметил Эрдоган.
https://ria.ru/20240716/minenergo-1960035037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, анкара (провинция), россия, китай, реджеп тайип эрдоган
Цены на нефть, Анкара (провинция), Россия, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция намерена развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях