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Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.07.2024
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20:14 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/turtsija-1960115193.html
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.07.2024
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях, от торговли до туризма. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:14
2024-07-16T20:14
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях, от торговли до туризма. "У нас был очень насыщенный поток встреч и визитов в области внешней политики. Во-первых, мы побывали в Астане, столице Казахстана, в качестве почётного гостя 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Там мы провели важнейшие контакты, которые приведут к очень благоприятным результатам. Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях - от торговли, туризма, транспорта до инвестиций", - заявил турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров. По его словам, Анкара стремится вывести двустороннюю торговлю на более сбалансированный и устойчивый уровень с инвестиционными партнёрами. "Наши двери широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики нашей страны. При условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага", - отметил Эрдоган.
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цены на нефть, анкара (провинция), россия, китай, реджеп тайип эрдоган
Цены на нефть, Анкара (провинция), Россия, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция намерена развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях, от торговли до туризма.
«
"У нас был очень насыщенный поток встреч и визитов в области внешней политики. Во-первых, мы побывали в Астане, столице Казахстана, в качестве почётного гостя 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Там мы провели важнейшие контакты, которые приведут к очень благоприятным результатам. Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях - от торговли, туризма, транспорта до инвестиций", - заявил турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров.
По его словам, Анкара стремится вывести двустороннюю торговлю на более сбалансированный и устойчивый уровень с инвестиционными партнёрами.
"Наши двери широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики нашей страны. При условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага", - отметил Эрдоган.
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Цены на нефтьАнкара (провинция)РоссияКитайРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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