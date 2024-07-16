https://ria.ru/20240716/turtsija-1960115193.html

Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган

Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.07.2024

Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях, от торговли до туризма. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:14

2024-07-16T20:14

2024-07-16T20:14

цены на нефть

анкара (провинция)

россия

китай

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях, от торговли до туризма. "У нас был очень насыщенный поток встреч и визитов в области внешней политики. Во-первых, мы побывали в Астане, столице Казахстана, в качестве почётного гостя 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Там мы провели важнейшие контакты, которые приведут к очень благоприятным результатам. Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях - от торговли, туризма, транспорта до инвестиций", - заявил турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров. По его словам, Анкара стремится вывести двустороннюю торговлю на более сбалансированный и устойчивый уровень с инвестиционными партнёрами. "Наши двери широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики нашей страны. При условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага", - отметил Эрдоган.

https://ria.ru/20240716/minenergo-1960035037.html

анкара (провинция)

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, анкара (провинция), россия, китай, реджеп тайип эрдоган