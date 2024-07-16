https://ria.ru/20240716/tts-1960126758.html

ТЦ "Каширская Плаза" в Москве закрыли по техническим причинам

ТЦ "Каширская Плаза" в Москве закрыли по техническим причинам - РИА Новости, 16.07.2024

ТЦ "Каширская Плаза" в Москве закрыли по техническим причинам

Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы закрыт по технических причинам, сообщила РИА Новости сотрудница ТЦ. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:42

2024-07-16T21:42

2024-07-16T22:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы закрыт по технических причинам, сообщила РИА Новости сотрудница ТЦ. "По техническим причинам сейчас пока не работает… В любом случае, мы уже не будем открываться (сегодня - ред.)", - рассказала сотрудница торгового центра. Она отказалась уточнить причину закрытия.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что из торгового центра эвакуировали посетителей. Как убедился корреспондент РИА Новости, входы в торговый центр закрыты. В тоже время десятки людей ждут, что ТЦ откроется. Среди ожидающих - сотрудники магазинов и других заведений торгового центра.По словам одного из посетителей фитнес-центра, расположенного в "Каширская Плаза", он ждет, когда удастся забрать машину с парковки. Доступ на парковку также ограничен.На месте работают представители оперативных служб, но они отказываются от комментариев.

https://ria.ru/20240716/avarii-1960118881.html

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2024

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происшествия, москва