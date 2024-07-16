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ТЦ "Каширская Плаза" в Москве закрыли по техническим причинам - РИА Новости, 16.07.2024
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21:42 16.07.2024 (обновлено: 22:14 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/tts-1960126758.html
ТЦ "Каширская Плаза" в Москве закрыли по техническим причинам
ТЦ "Каширская Плаза" в Москве закрыли по техническим причинам - РИА Новости, 16.07.2024
ТЦ "Каширская Плаза" в Москве закрыли по техническим причинам
Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы закрыт по технических причинам, сообщила РИА Новости сотрудница ТЦ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:42
2024-07-16T22:14
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы закрыт по технических причинам, сообщила РИА Новости сотрудница ТЦ. "По техническим причинам сейчас пока не работает… В любом случае, мы уже не будем открываться (сегодня - ред.)", - рассказала сотрудница торгового центра. Она отказалась уточнить причину закрытия.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что из торгового центра эвакуировали посетителей. Как убедился корреспондент РИА Новости, входы в торговый центр закрыты. В тоже время десятки людей ждут, что ТЦ откроется. Среди ожидающих - сотрудники магазинов и других заведений торгового центра.По словам одного из посетителей фитнес-центра, расположенного в "Каширская Плаза", он ждет, когда удастся забрать машину с парковки. Доступ на парковку также ограничен.На месте работают представители оперативных служб, но они отказываются от комментариев.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
ТЦ "Каширская Плаза" в Москве закрыли по техническим причинам

ТЦ "Каширская Плаза" на юге Москвы закрыли по техническим причинам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы закрыт по технических причинам, сообщила РИА Новости сотрудница ТЦ.
"По техническим причинам сейчас пока не работает… В любом случае, мы уже не будем открываться (сегодня - ред.)", - рассказала сотрудница торгового центра.
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Она отказалась уточнить причину закрытия.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что из торгового центра эвакуировали посетителей.
Как убедился корреспондент РИА Новости, входы в торговый центр закрыты. В тоже время десятки людей ждут, что ТЦ откроется. Среди ожидающих - сотрудники магазинов и других заведений торгового центра.
По словам одного из посетителей фитнес-центра, расположенного в "Каширская Плаза", он ждет, когда удастся забрать машину с парковки. Доступ на парковку также ограничен.
На месте работают представители оперативных служб, но они отказываются от комментариев.
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