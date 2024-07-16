https://ria.ru/20240716/tsn-1959917923.html
СМИ сообщили о взрывах в городе Канев Черкасской области
СМИ сообщили о взрывах в городе Канев Черкасской области - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ сообщили о взрывах в городе Канев Черкасской области
Взрывы раздались в городе Канев Черкасской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:51
2024-07-16T06:51
2024-07-16T06:51
специальная военная операция на украине
черкасская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1bb26ab7b30c6e097556ab3caa8b5e2e.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Канев Черкасской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Канев (Черкасская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена в Харьковской, Киевской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html
черкасская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:13:1280:973_1920x0_80_0_0_4cff3536b122d1f5976832e5c288a0a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
СМИ сообщили о взрывах в городе Канев Черкасской области
ТСН: в городе Канев Черкасской области прогремели взрывы