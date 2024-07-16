https://ria.ru/20240716/tsn-1959917923.html

СМИ сообщили о взрывах в городе Канев Черкасской области

СМИ сообщили о взрывах в городе Канев Черкасской области - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ сообщили о взрывах в городе Канев Черкасской области

Взрывы раздались в городе Канев Черкасской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T06:51

2024-07-16T06:51

2024-07-16T06:51

специальная военная операция на украине

черкасская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Канев Черкасской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Канев (Черкасская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена в Харьковской, Киевской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html

черкасская область

россия

украина

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черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина