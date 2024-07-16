https://ria.ru/20240716/travmy-1960037654.html

Врач назвал самые частые травмы при ДТП с самокатами

Врач назвал самые частые травмы при ДТП с самокатами - РИА Новости, 16.07.2024

Врач назвал самые частые травмы при ДТП с самокатами

Чаще всего пациенты, поступающие после ДТП с электросамокатами, имеют тяжелые переломы, лечение которых сопряжено с осложнениями и может закончиться... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:14

2024-07-16T15:14

2024-07-16T15:25

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

электросамокат

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Чаще всего пациенты, поступающие после ДТП с электросамокатами, имеют тяжелые переломы, лечение которых сопряжено с осложнениями и может закончиться инвалидностью, сообщил РИА Новости врач травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Минздрава России Дмитрий Стафеев. Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о полном запрете элекросамокатов. "Основные травмы, полученные в результате ДТП на электросамокате: тяжелые внутри- и околосуставные переломы, лечение которых сопряжено с достаточными трудностями и различными осложнениями, влияющими на опорную и двигательную функцию верхних и нижних конечностей, и инвалидизацией", - сказал Стафеев. Он напомнил, что по данным МВД РФ, только за последние два года количество таких ДТП увеличилось в три раза - в 2023 году было зарегистрировано 3100 случаев. Более половины из них приходятся на так называемые средства индивидуальной мобильности малой мощности, в первую очередь, это электросамокаты, уточнил врач. По его словам, лучшая травма - это та, которую удалось избежать, поэтому используя электросамокаты, нужно быть внимательнее к пешеходам и транспорту вокруг, соблюдать скоростной режим и не пренебрегать средствами защитной экипировки.

https://ria.ru/20240710/volodin-1958668739.html

https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html

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Наталья Макарова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, электросамокат