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Врач назвал самые частые травмы при ДТП с самокатами - РИА Новости, 16.07.2024
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15:14 16.07.2024 (обновлено: 15:25 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/travmy-1960037654.html
Врач назвал самые частые травмы при ДТП с самокатами
Врач назвал самые частые травмы при ДТП с самокатами - РИА Новости, 16.07.2024
Врач назвал самые частые травмы при ДТП с самокатами
Чаще всего пациенты, поступающие после ДТП с электросамокатами, имеют тяжелые переломы, лечение которых сопряжено с осложнениями и может закончиться... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:14
2024-07-16T15:25
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
электросамокат
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Чаще всего пациенты, поступающие после ДТП с электросамокатами, имеют тяжелые переломы, лечение которых сопряжено с осложнениями и может закончиться инвалидностью, сообщил РИА Новости врач травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Минздрава России Дмитрий Стафеев. Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о полном запрете элекросамокатов. "Основные травмы, полученные в результате ДТП на электросамокате: тяжелые внутри- и околосуставные переломы, лечение которых сопряжено с достаточными трудностями и различными осложнениями, влияющими на опорную и двигательную функцию верхних и нижних конечностей, и инвалидизацией", - сказал Стафеев. Он напомнил, что по данным МВД РФ, только за последние два года количество таких ДТП увеличилось в три раза - в 2023 году было зарегистрировано 3100 случаев. Более половины из них приходятся на так называемые средства индивидуальной мобильности малой мощности, в первую очередь, это электросамокаты, уточнил врач. По его словам, лучшая травма - это та, которую удалось избежать, поэтому используя электросамокаты, нужно быть внимательнее к пешеходам и транспорту вокруг, соблюдать скоростной режим и не пренебрегать средствами защитной экипировки.
https://ria.ru/20240710/volodin-1958668739.html
https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, электросамокат
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, электросамокат
Врач назвал самые частые травмы при ДТП с самокатами

Врач Стафеев: чаще всего пациенты с электросамокатами получают тяжелые переломы

© РИА Новости / Виталий ТимкивМолодой человек катается на самокате
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Молодой человек катается на самокате. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Чаще всего пациенты, поступающие после ДТП с электросамокатами, имеют тяжелые переломы, лечение которых сопряжено с осложнениями и может закончиться инвалидностью, сообщил РИА Новости врач травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Минздрава России Дмитрий Стафеев.
Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о полном запрете элекросамокатов.
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"Основные травмы, полученные в результате ДТП на электросамокате: тяжелые внутри- и околосуставные переломы, лечение которых сопряжено с достаточными трудностями и различными осложнениями, влияющими на опорную и двигательную функцию верхних и нижних конечностей, и инвалидизацией", - сказал Стафеев.
Он напомнил, что по данным МВД РФ, только за последние два года количество таких ДТП увеличилось в три раза - в 2023 году было зарегистрировано 3100 случаев. Более половины из них приходятся на так называемые средства индивидуальной мобильности малой мощности, в первую очередь, это электросамокаты, уточнил врач.
По его словам, лучшая травма - это та, которую удалось избежать, поэтому используя электросамокаты, нужно быть внимательнее к пешеходам и транспорту вокруг, соблюдать скоростной режим и не пренебрегать средствами защитной экипировки.
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