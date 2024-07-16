https://ria.ru/20240716/trava-1960134083.html
В Дагестане загорелась сухая трава
В Дагестане загорелась сухая трава - РИА Новости, 16.07.2024
В Дагестане загорелась сухая трава
Сухая трава на площади около одного гектара горит в селе Митаги-Казмаляр Дербентского района Дагестана, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:57
2024-07-16T22:57
2024-07-16T22:57
происшествия
дербентский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Сухая трава на площади около одного гектара горит в селе Митаги-Казмаляр Дербентского района Дагестана, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике. "В населенном пункте Митаги-Казмаляр Дербентского района горит сухая трава на площади около 1 гектара… Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении. Возгорание тушат пожарные и местные жители.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
дербентский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербентский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербентский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане загорелась сухая трава
МЧС: в Дагестане в селе Митаги-Казмаляр горит сухая трава на площади около 1 га