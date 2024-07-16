https://ria.ru/20240716/trava-1960134083.html

В Дагестане загорелась сухая трава

В Дагестане загорелась сухая трава - РИА Новости, 16.07.2024

В Дагестане загорелась сухая трава

Сухая трава на площади около одного гектара горит в селе Митаги-Казмаляр Дербентского района Дагестана, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:57

2024-07-16T22:57

2024-07-16T22:57

происшествия

дербентский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Сухая трава на площади около одного гектара горит в селе Митаги-Казмаляр Дербентского района Дагестана, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике. "В населенном пункте Митаги-Казмаляр Дербентского района горит сухая трава на площади около 1 гектара… Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении. Возгорание тушат пожарные и местные жители.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

дербентский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, дербентский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)