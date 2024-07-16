https://ria.ru/20240716/trassa-1960033968.html
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11 - РИА Новости, 16.07.2024
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11
Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковушек и 970 рублей для... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:58
2024-07-16T14:58
2024-07-16T15:54
авто
тверь
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковушек и 970 рублей для грузовиков, сообщили РИА Новости в "Автодоре"."Вне зависимости от дня недели", — уточнили в госкомпании.Проезд по всей М-11 (участки "Автодора", без учета 15-58 километров) для водителей легковых авто обойдется в 3230 рублей в период с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье — 3450 рублей. Водители грузовиков за этот же путь отдадут 6630 рублей, если поедут в понедельник-четверг, или 7450 рублей в пятницу-воскресенье.При этом в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
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авто, тверь
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11
"Автодор": проезд легковушки по обходу Твери на М-11 будет стоить 540 рублей
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковушек и 970 рублей для грузовиков, сообщили РИА Новости в "Автодоре".
"Вне зависимости от дня недели", — уточнили в госкомпании.
Проезд по всей М-11 (участки "Автодора", без учета 15-58 километров) для водителей легковых авто обойдется в 3230 рублей в период с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье — 3450 рублей. Водители грузовиков за этот же путь отдадут 6630 рублей, если поедут в понедельник-четверг, или 7450 рублей в пятницу-воскресенье.
При этом в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.