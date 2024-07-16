Рейтинг@Mail.ru
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11 - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 16.07.2024 (обновлено: 15:54 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/trassa-1960033968.html
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11 - РИА Новости, 16.07.2024
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11
Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковушек и 970 рублей для... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:58
2024-07-16T15:54
авто
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960019212_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_695f76e9b7d77ac8339c8bd7373f80a6.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковушек и 970 рублей для грузовиков, сообщили РИА Новости в "Автодоре"."Вне зависимости от дня недели", — уточнили в госкомпании.Проезд по всей М-11 (участки "Автодора", без учета 15-58 километров) для водителей легковых авто обойдется в 3230 рублей в период с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье — 3450 рублей. Водители грузовиков за этот же путь отдадут 6630 рублей, если поедут в понедельник-четверг, или 7450 рублей в пятницу-воскресенье.При этом в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
https://ria.ru/20240716/trassa-1959953511.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960019212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d49d2e632a599509f0328e193a0a9b86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тверь
Авто, Тверь
"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11

"Автодор": проезд легковушки по обходу Твери на М-11 будет стоить 540 рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМост северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 "Нева"
Мост северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Мост северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 "Нева"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковушек и 970 рублей для грузовиков, сообщили РИА Новости в "Автодоре".
"Вне зависимости от дня недели", — уточнили в госкомпании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
Вчера, 10:47
Проезд по всей М-11 (участки "Автодора", без учета 15-58 километров) для водителей легковых авто обойдется в 3230 рублей в период с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье — 3450 рублей. Водители грузовиков за этот же путь отдадут 6630 рублей, если поедут в понедельник-четверг, или 7450 рублей в пятницу-воскресенье.
При этом в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева"
Вчера, 11:06
 
АвтоТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала