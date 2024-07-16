https://ria.ru/20240716/trassa-1960033968.html

"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11

"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11 - РИА Новости, 16.07.2024

"Автодор" объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11

Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковушек и 970 рублей для... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:58

2024-07-16T14:58

2024-07-16T15:54

авто

тверь

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковушек и 970 рублей для грузовиков, сообщили РИА Новости в "Автодоре"."Вне зависимости от дня недели", — уточнили в госкомпании.Проезд по всей М-11 (участки "Автодора", без учета 15-58 километров) для водителей легковых авто обойдется в 3230 рублей в период с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье — 3450 рублей. Водители грузовиков за этот же путь отдадут 6630 рублей, если поедут в понедельник-четверг, или 7450 рублей в пятницу-воскресенье.При этом в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.

https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html

https://ria.ru/20240716/trassa-1959953511.html

тверь

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авто, тверь