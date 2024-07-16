https://ria.ru/20240716/trassa-1959972233.html

Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени

Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени - РИА Новости, 16.07.2024

Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени

Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:09

2024-07-16T12:09

2024-07-16T12:09

тюмень

екатеринбург

россия

марат хуснуллин

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент России Владимир Путин во вторник на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принял участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти."Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска", - рассказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20240716/putin-1959954069.html

тюмень

екатеринбург

россия

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тюмень, екатеринбург, россия, марат хуснуллин