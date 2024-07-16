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Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени - РИА Новости, 16.07.2024
Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:09
2024-07-16T12:09
2024-07-16T12:09
тюмень
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марат хуснуллин
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент России Владимир Путин во вторник на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принял участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти."Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска", - рассказал Хуснуллин журналистам.
https://ria.ru/20240716/putin-1959954069.html
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тюмень, екатеринбург, россия, марат хуснуллин
Тюмень, Екатеринбург, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Хуснулин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в следующем году