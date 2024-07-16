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Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени - РИА Новости, 16.07.2024
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12:09 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/trassa-1959972233.html
Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени - РИА Новости, 16.07.2024
Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:09
2024-07-16T12:09
тюмень
екатеринбург
россия
марат хуснуллин
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент России Владимир Путин во вторник на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принял участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти."Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска", - рассказал Хуснуллин журналистам.
https://ria.ru/20240716/putin-1959954069.html
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тюмень, екатеринбург, россия, марат хуснуллин
Тюмень, Екатеринбург, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени

Хуснулин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в следующем году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин . Архивное фото
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин во вторник на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принял участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.
"Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска", - рассказал Хуснуллин журналистам.
Путин на Lada Aura на открытии участка трассы М-11 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 на Lada Aura
11:07
 
ТюменьЕкатеринбургРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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