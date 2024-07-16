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В штабе Трампа рассказали о самочувствии политика - РИА Новости, 16.07.2024
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21:23 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/tramp-1960124817.html
В штабе Трампа рассказали о самочувствии политика
В штабе Трампа рассказали о самочувствии политика - РИА Новости, 16.07.2024
В штабе Трампа рассказали о самочувствии политика
Бывший президент США Дональд Трамп отлично себя чувствует после покушения, заявил старший советник штаба Трампа Крис Ласивита. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:23
2024-07-16T21:23
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
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покушение на дональда трампа
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отлично себя чувствует после покушения, заявил старший советник штаба Трампа Крис Ласивита. "Он замечательный человек, ему пришлось иметь дело со многими вещами, но он сильный, у него все отлично", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев. Накануне Трамп впервые появился на публике после покушения, на его ухе была повязка. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В штабе Трампа рассказали о самочувствии политика

Советник штаба Трампа заявил, что политик отлично себя чувствует после покушения

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отлично себя чувствует после покушения, заявил старший советник штаба Трампа Крис Ласивита.
«
"Он замечательный человек, ему пришлось иметь дело со многими вещами, но он сильный, у него все отлично", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
Вчера, 13:35
Накануне Трамп впервые появился на публике после покушения, на его ухе была повязка.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Вчера, 10:07
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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