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Стрелявший в Трампа был вне периметра охраны Секретной службы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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20:46 16.07.2024 (обновлено: 20:59 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/tramp-1960119159.html
Стрелявший в Трампа был вне периметра охраны Секретной службы, пишут СМИ
Стрелявший в Трампа был вне периметра охраны Секретной службы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Стрелявший в Трампа был вне периметра охраны Секретной службы, пишут СМИ
Устроивший попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания, смог пробраться на крышу, так как она была за... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:46
2024-07-16T20:59
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости/Прайм. Устроивший попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания, смог пробраться на крышу, так как она была за пределами периметра охраны Секретной службы США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько американских чиновников. Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. "Вооруженный преступник (Томас Мэтью Крукс - ред.), пытавшийся убить Трампа, открыл огонь с крыши, которая, по заявлению Секретной службы США, находилась за пределами периметра охраны – ужасное упущение, которого агентство не должно было допускать", - сообщает агентство со ссылкой на двух бывших чиновников Секретной службы. Как рассказал агентству бывший оперативный сотрудник секретной службы США Кеннет Валентайн, такое опущение оказалось "огромной прорехой" при обеспечении безопасности экс-президента. Он добавил о необходимости вести слежку за крышей во время митинга. "Секретная служба заявила, что здание находилось за периметром. Это неправда. Оно должно было быть внутри периметра. Это огромный провал", - цитирует агентство Валентайна. Как добавил агентству шериф округа Батлер Майкл Слуп, сотрудники местной полиции не несли ответственность за безопасность на территории внутри или вне периметра охраны. По его словам, сотрудники местной полиции получили фото Крукса, однако они не знали, был ли он вооружен. Агентство добавляет со ссылкой на бывших чиновников Секретной службы, что ей следовало определить здание, на крыше которого находился стрелявший, как угрозу безопасности и взять на себя ответственность за невозможность доступа к нему. Ранее газета Washington Post со ссылкой на шерифа округа Батлер Майкла Слупа сообщала о том, что сотрудник местной полиции не смог помешать стрелявшему открыть огонь по кандидату в президенты США Дональду Трампу в последний момент во время предвыборного митинга. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Стрелявший в Трампа был вне периметра охраны Секретной службы, пишут СМИ

Reuters: крыша, с которой стреляли в Трампа, была вне периметра охраны

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости/Прайм. Устроивший попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания, смог пробраться на крышу, так как она была за пределами периметра охраны Секретной службы США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько американских чиновников.
Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше.
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"Вооруженный преступник (Томас Мэтью Крукс - ред.), пытавшийся убить Трампа, открыл огонь с крыши, которая, по заявлению Секретной службы США, находилась за пределами периметра охраны – ужасное упущение, которого агентство не должно было допускать", - сообщает агентство со ссылкой на двух бывших чиновников Секретной службы.
Как рассказал агентству бывший оперативный сотрудник секретной службы США Кеннет Валентайн, такое опущение оказалось "огромной прорехой" при обеспечении безопасности экс-президента. Он добавил о необходимости вести слежку за крышей во время митинга.
"Секретная служба заявила, что здание находилось за периметром. Это неправда. Оно должно было быть внутри периметра. Это огромный провал", - цитирует агентство Валентайна.
Как добавил агентству шериф округа Батлер Майкл Слуп, сотрудники местной полиции не несли ответственность за безопасность на территории внутри или вне периметра охраны. По его словам, сотрудники местной полиции получили фото Крукса, однако они не знали, был ли он вооружен.
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Агентство добавляет со ссылкой на бывших чиновников Секретной службы, что ей следовало определить здание, на крыше которого находился стрелявший, как угрозу безопасности и взять на себя ответственность за невозможность доступа к нему.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на шерифа округа Батлер Майкла Слупа сообщала о том, что сотрудник местной полиции не смог помешать стрелявшему открыть огонь по кандидату в президенты США Дональду Трампу в последний момент во время предвыборного митинга.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
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