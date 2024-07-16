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В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего

В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего - РИА Новости, 16.07.2024

В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего

Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего Себастьяна Хотца, также известного как Эль Хотцо, из-за его поста в соцсети X с одобрением покушения на кандидата в РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:19

2024-07-16T18:19

2024-07-16T18:19

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего Себастьяна Хотца, также известного как Эль Хотцо, из-за его поста в соцсети X с одобрением покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, следует из заявления на сайте станции. Сначала Хотц в соцсети опубликовал шутку, где сравнил выжившего при покушении Трампа с последним упущенным автобусом. После негативной реакции ведущий открыто назвал Трампа фашистом и написал, что находит "абсолютно фантастической" возможную смерть таких людей. "Его заявления несовместимы с ценностями, которые отстаивает RBB. Поэтому мы немедленно прекращаем сотрудничество до дальнейшего уведомления, о чём автор соответствующим образом проинформирован", - приводит радио слова своего программного директора Катрин Гюнтер. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-президент США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили тяжёлые ранения.

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024, германия