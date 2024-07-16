В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего
Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего за одобрение покушения на Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего Себастьяна Хотца, также известного как Эль Хотцо, из-за его поста в соцсети X с одобрением покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, следует из заявления на сайте станции.
Сначала Хотц в соцсети опубликовал шутку, где сравнил выжившего при покушении Трампа с последним упущенным автобусом. После негативной реакции ведущий открыто назвал Трампа фашистом и написал, что находит "абсолютно фантастической" возможную смерть таких людей.
Трамп сравнил попадание пули с укусом комара
Вчера, 17:40
"Его заявления несовместимы с ценностями, которые отстаивает RBB. Поэтому мы немедленно прекращаем сотрудничество до дальнейшего уведомления, о чём автор соответствующим образом проинформирован", - приводит радио слова своего программного директора Катрин Гюнтер.
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-президент США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили тяжёлые ранения.