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В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего - РИА Новости, 16.07.2024
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18:19 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/tramp-1960093069.html
В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего
В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего - РИА Новости, 16.07.2024
В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего
Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего Себастьяна Хотца, также известного как Эль Хотцо, из-за его поста в соцсети X с одобрением покушения на кандидата в РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:19
2024-07-16T18:19
в мире
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего Себастьяна Хотца, также известного как Эль Хотцо, из-за его поста в соцсети X с одобрением покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, следует из заявления на сайте станции. Сначала Хотц в соцсети опубликовал шутку, где сравнил выжившего при покушении Трампа с последним упущенным автобусом. После негативной реакции ведущий открыто назвал Трампа фашистом и написал, что находит "абсолютно фантастической" возможную смерть таких людей. "Его заявления несовместимы с ценностями, которые отстаивает RBB. Поэтому мы немедленно прекращаем сотрудничество до дальнейшего уведомления, о чём автор соответствующим образом проинформирован", - приводит радио слова своего программного директора Катрин Гюнтер. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-президент США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили тяжёлые ранения.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024, германия
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024, Германия
В Германии за одобрение покушения на Трампа уволили радиоведущего

Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего за одобрение покушения на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего Себастьяна Хотца, также известного как Эль Хотцо, из-за его поста в соцсети X с одобрением покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, следует из заявления на сайте станции.
Сначала Хотц в соцсети опубликовал шутку, где сравнил выжившего при покушении Трампа с последним упущенным автобусом. После негативной реакции ведущий открыто назвал Трампа фашистом и написал, что находит "абсолютно фантастической" возможную смерть таких людей.
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"Его заявления несовместимы с ценностями, которые отстаивает RBB. Поэтому мы немедленно прекращаем сотрудничество до дальнейшего уведомления, о чём автор соответствующим образом проинформирован", - приводит радио слова своего программного директора Катрин Гюнтер.
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-президент США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили тяжёлые ранения.
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