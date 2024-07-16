Опрос: треть сторонников Байдена считают покушение на Трампа постановкой
Newsweek: каждый третий сторонник Байдена считает атаку на Трампа постановочным
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Каждый третий избиратель, поддерживающий нынешнего президента США Джо Байдена в предвыборной гонке, считает, что покушение на экс-президента Дональда Трампа было постановочным, сообщает издание Newsweek со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Morning Consult.
"Треть тех, кто поддерживает демократа Джо Байдена, соперника Трампа по президентской гонке, сказали, что они верят, что нападение могло быть постановочным и не преследовало цели убить бывшего президента", - говорится в сообщении издания.
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По данным журнала, речь идет о чуть более 33% избирателей-сторонников Байдена.
Среди всех избирателей примерно 20% полагают, что теория о постановочном покушении "убедительна", однако большинство, около 62% избирателей, считают эту теорию "неубедительной".
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения