https://ria.ru/20240716/tramp-1960083460.html

Трамп сравнил попадание пули с укусом комара

Трамп сравнил попадание пули с укусом комара - РИА Новости, 16.07.2024

Трамп сравнил попадание пули с укусом комара

Бывший президент США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении на него с укусом "самого большого комара". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:40

2024-07-16T17:40

2024-07-16T17:45

в мире

сша

пенсильвания

покушение на дональда трампа

роберт ф. кеннеди-младший

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18ee32786562f6f9f1934af4131f1e29.jpg

МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении на него с укусом "самого большого комара". "Это звучало, как самый большой в мире комар. Это была пуля. Они называют это AR-15, это большое оружие, довольно сильное", - рассказал Трамп в ходе звонка другому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему. На видеозаписи, утекшей в сеть, Кеннеди-младший слушает Трампа, переведя телефон на громкую связь. Он сам извинился за утечку, заявив, что записывал материалы с оператором, когда позвонил бывший президент. Кеннеди-младший заявил в соцсети Х, что "огорчен" утечкой и извиняется перед Трампом. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960072686.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1960044840.html

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, покушение на дональда трампа, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024, дональд трамп