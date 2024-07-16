https://ria.ru/20240716/tramp-1960083460.html
Трамп сравнил попадание пули с укусом комара
Трамп сравнил попадание пули с укусом комара - РИА Новости, 16.07.2024
Трамп сравнил попадание пули с укусом комара
Бывший президент США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении на него с укусом "самого большого комара". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:40
2024-07-16T17:40
2024-07-16T17:45
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении на него с укусом "самого большого комара". "Это звучало, как самый большой в мире комар. Это была пуля. Они называют это AR-15, это большое оружие, довольно сильное", - рассказал Трамп в ходе звонка другому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему. На видеозаписи, утекшей в сеть, Кеннеди-младший слушает Трампа, переведя телефон на громкую связь. Он сам извинился за утечку, заявив, что записывал материалы с оператором, когда позвонил бывший президент. Кеннеди-младший заявил в соцсети Х, что "огорчен" утечкой и извиняется перед Трампом. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/tramp-1960072686.html
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в мире, сша, пенсильвания, покушение на дональда трампа, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Покушение на Дональда Трампа, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
Трамп сравнил попадание пули с укусом комара
Трамп сравнил попадание пули при атаке на него с укусом самого большого комара
МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении на него с укусом "самого большого комара".
"Это звучало, как самый большой в мире комар. Это была пуля. Они называют это AR-15, это большое оружие, довольно сильное", - рассказал Трамп в ходе звонка другому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему.
На видеозаписи, утекшей в сеть, Кеннеди-младший слушает Трампа, переведя телефон на громкую связь. Он сам извинился за утечку, заявив, что записывал материалы с оператором, когда позвонил бывший президент. Кеннеди-младший заявил в соцсети Х, что "огорчен" утечкой и извиняется перед Трампом.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании
из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР
назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.