https://ria.ru/20240716/tramp-1960072686.html

Кампания Байдена смягчит критику Трампа после стрельбы, считают эксперты

Кампания Байдена смягчит критику Трампа после стрельбы, считают эксперты - РИА Новости, 16.07.2024

Кампания Байдена смягчит критику Трампа после стрельбы, считают эксперты

Предвыборная кампания президента США Джо Байдена умерит критику в адрес Дональда Трампа на короткое время после покушения на кандидата от республиканцев, но... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:06

2024-07-16T17:06

2024-07-16T17:06

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Предвыборная кампания президента США Джо Байдена умерит критику в адрес Дональда Трампа на короткое время после покушения на кандидата от республиканцев, но серьёзно не изменит свои послания, рассказали РИА Новости эксперты. В субботу вооружённый человек пытался застрелить Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, ранив бывшего президента в правое ухо, убив одного из участников митинга и ранив ещё двух. Байден ответил на инцидент заявлением, что он рад услышать, что бывший президент в безопасности, подчеркнув, что "в Америке нет места подобному насилию". В то же время, республиканский сенатор Джей Ди Вэнс, который накануне стал кандидатом на пост вице-президента Трампа, обвинил Байдена в подстрекательстве к покушению с помощью предвыборной риторики. "Кампания Байдена находится в крайне затруднительном положении. Трамп как экзистенциальная угроза демократии был их основным аргументом. На какое-то время они сбавят обороты, поскольку их истерия на этот счет может рассматриваться как вклад в создание атмосферы, которая привела к покушению. Однако я сомневаюсь, что их нынешняя линия – "давайте будем позитивными и будем говорить о хороших вещах, которые совершит Байден, в противоположность плохим вещам, которые совершит Трамп" – продержится очень долго", – заявил агентству почетный профессор политологии Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон. Аналогичным образом, Ричард Бенсел, профессор государственного управления Корнеллского университета, не считает, что в избирательной кампании Байдена произойдут серьёзные изменения после стрельбы. "Однако в краткосрочной перспективе они, вероятно, смягчат свою критику в адрес Трампа, но эта умеренность закончится, как только Трамп скажет что-либо возмутительное", – сказал Бенсел. Отвечая на вопрос о влиянии инцидента в Пенсильвании на шансы Трампа на президентских выборах, Бенсел предположил, что бывший президент получит значительный прирост голосов благодаря его реакции на нападение сжатым кулаком, которая вполне соответствовала его бунтарскому амплуа. В то же время, хотя Хендриксон также считает, что шансы Трампа увеличатся, он скептически относится к тому, что это будет значительное увеличение. "Нация глубоко расколота и останется таковой. Примечательно, конечно, что многие лидеры демократов, по-видимому, смирились с президентством Трампа. Об этом сообщалось в разных местах. Рынки прогнозов также показывают большой всплеск в пользу Трампа. Но я настроен скептически. До ноября остаётся ещё много времени", – добавил Хендриксон. Межу тем Пол Готфрид, главный редактор журнала Chronicles: A Magazine of American Culture и почетный профессор гуманитарных наук Раффенспергера в Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании, также не уверен, что стрельба окажет значительное влияние на результаты выборов, так как большинство избирателей уже приняли решение. "В Пенсильвании кандидатам от республиканцев очень трудно победить на выборах на уровне штатов и на федеральном уровне… Я буду удивлен, если Трамп победит на выборах в нашем штате в ноябре", — сказал Готфрид, сославшись на предполагаемые манипуляции демократов "с помощью разнообразных уловок".

https://ria.ru/20240716/bayden-1960059579.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1960044840.html

https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html

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в мире, пенсильвания, сша, америка, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024