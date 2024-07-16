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Опрос показал уровень поддержки Трампа американцами после покушения - РИА Новости, 16.07.2024
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15:35 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/tramp-1960044840.html
Опрос показал уровень поддержки Трампа американцами после покушения
Опрос показал уровень поддержки Трампа американцами после покушения - РИА Новости, 16.07.2024
Опрос показал уровень поддержки Трампа американцами после покушения
Пережитое экс-президентом США Дональдом Трампом покушение не дало ему преимущества перед нынешним американским лидером Джо Байденом среди избирателей, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:35
2024-07-16T15:35
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
покушение на дональда трампа
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пережитое экс-президентом США Дональдом Трампом покушение не дало ему преимущества перед нынешним американским лидером Джо Байденом среди избирателей, сообщает издание Newsweek со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult. "Трамп не получил преимущество в первом предвыборном опросе с момента неудавшегося покушения... Трамп обходит Байдена всего на один процентный пункт", - сообщает издание. Согласно опросу, Трамп набрал 46% голосов, в то время как Байден - 45%. Как показывает предыдущий опрос, проведенный Morning Consult в конце прошлой недели, действующий президент сократил отставание от Трампа с двух процентных пунктов до одного. Опрос проводился 15 июля среди 2045 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около двух процентных пунктов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240716/bayden-1960027857.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Опрос показал уровень поддержки Трампа американцами после покушения

Newsweek: пережитое Трампом покушение не дало ему преимущества перед Байденом

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пережитое экс-президентом США Дональдом Трампом покушение не дало ему преимущества перед нынешним американским лидером Джо Байденом среди избирателей, сообщает издание Newsweek со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult.
"Трамп не получил преимущество в первом предвыборном опросе с момента неудавшегося покушения... Трамп обходит Байдена всего на один процентный пункт", - сообщает издание.
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Согласно опросу, Трамп набрал 46% голосов, в то время как Байден - 45%. Как показывает предыдущий опрос, проведенный Morning Consult в конце прошлой недели, действующий президент сократил отставание от Трампа с двух процентных пунктов до одного.
Опрос проводился 15 июля среди 2045 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
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