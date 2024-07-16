Опрос показал уровень поддержки Трампа американцами после покушения
Newsweek: пережитое Трампом покушение не дало ему преимущества перед Байденом
© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пережитое экс-президентом США Дональдом Трампом покушение не дало ему преимущества перед нынешним американским лидером Джо Байденом среди избирателей, сообщает издание Newsweek со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult.
"Трамп не получил преимущество в первом предвыборном опросе с момента неудавшегося покушения... Трамп обходит Байдена всего на один процентный пункт", - сообщает издание.
Согласно опросу, Трамп набрал 46% голосов, в то время как Байден - 45%. Как показывает предыдущий опрос, проведенный Morning Consult в конце прошлой недели, действующий президент сократил отставание от Трампа с двух процентных пунктов до одного.
Опрос проводился 15 июля среди 2045 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.