https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
Трамп заявил, что покушение повлияло на него - РИА Новости, 16.07.2024
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:35
2024-07-16T13:35
2024-07-16T13:35
в мире
пенсильвания
сша
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него. "Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение - ред.) повлияло (на меня - ред.)", - сказал он. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/tramp-1960000798.html
https://ria.ru/20240716/evropa-1959998002.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_636e5dbebe6f7e0ee4b9ab5b4b95fde0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
Трамп заявил, что пережитое покушение во время митинга повлияло на него
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News
заявил, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него.
"Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение - ред.) повлияло (на меня - ред.)", - сказал он.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР
назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.