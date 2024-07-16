https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html

Трамп заявил, что покушение повлияло на него

Трамп заявил, что покушение повлияло на него - РИА Новости, 16.07.2024

Трамп заявил, что покушение повлияло на него

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:35

2024-07-16T13:35

2024-07-16T13:35

в мире

пенсильвания

сша

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него. "Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение - ред.) повлияло (на меня - ред.)", - сказал он. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960000798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа