Трамп рассказал о своем состоянии после покушения
ABC News: Трамп заявил, что его ухо в порядке после ранения в Пенсильвании
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с его ухом все в порядке после ранения, полученного на митинге в Пенсильвании в результате покушения, передает телеканал ABC News, взявший интервью у политика.
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"Трамп сказал, что его ухо в порядке, и что он надеется, что повязку снимут ко времени его выступления на Национальном съезде Республиканской партии США в четверг", - говорится в сообщении телеканала.
Во вторник Трамп впервые после покушения появился перед сторонниками, выйдя на сцену перед делегатами съезда республиканцев, при этом его ухо было забинтовано.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.