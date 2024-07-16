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Трамп рассказал о своем состоянии после покушения - РИА Новости, 16.07.2024
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13:03 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/tramp-1959990270.html
Трамп рассказал о своем состоянии после покушения
Трамп рассказал о своем состоянии после покушения - РИА Новости, 16.07.2024
Трамп рассказал о своем состоянии после покушения
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с его ухом все в порядке после ранения, полученного на митинге в Пенсильвании в результате покушения, передает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:03
2024-07-16T13:03
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с его ухом все в порядке после ранения, полученного на митинге в Пенсильвании в результате покушения, передает телеканал ABC News, взявший интервью у политика. &quot;Трамп сказал, что его ухо в порядке, и что он надеется, что повязку снимут ко времени его выступления на Национальном съезде Республиканской партии США в четверг&quot;, - говорится в сообщении телеканала.Во вторник Трамп впервые после покушения появился перед сторонниками, выйдя на сцену перед делегатами съезда республиканцев, при этом его ухо было забинтовано. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп рассказал о своем состоянии после покушения

ABC News: Трамп заявил, что его ухо в порядке после ранения в Пенсильвании

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с его ухом все в порядке после ранения, полученного на митинге в Пенсильвании в результате покушения, передает телеканал ABC News, взявший интервью у политика.
«

"Трамп сказал, что его ухо в порядке, и что он надеется, что повязку снимут ко времени его выступления на Национальном съезде Республиканской партии США в четверг", - говорится в сообщении телеканала.

Во вторник Трамп впервые после покушения появился перед сторонниками, выйдя на сцену перед делегатами съезда республиканцев, при этом его ухо было забинтовано.
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Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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