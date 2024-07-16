https://ria.ru/20240716/tramp-1959990270.html

Трамп рассказал о своем состоянии после покушения

Трамп рассказал о своем состоянии после покушения - РИА Новости, 16.07.2024

Трамп рассказал о своем состоянии после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с его ухом все в порядке после ранения, полученного на митинге в Пенсильвании в результате покушения, передает... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:03

2024-07-16T13:03

2024-07-16T13:03

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с его ухом все в порядке после ранения, полученного на митинге в Пенсильвании в результате покушения, передает телеканал ABC News, взявший интервью у политика. "Трамп сказал, что его ухо в порядке, и что он надеется, что повязку снимут ко времени его выступления на Национальном съезде Республиканской партии США в четверг", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник Трамп впервые после покушения появился перед сторонниками, выйдя на сцену перед делегатами съезда республиканцев, при этом его ухо было забинтовано. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа