Полиция находилась внутри здания, с которого стреляли в Трампа, пишут СМИ
NP: полицейские снайперы находились внутри здания, с которого стреляли в Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские снайперы находились внутри здания, с крыши которого стреляли в Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании в минувшую субботу, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
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"Местная полицейская команда по противодействию снайперам находилась внутри здания, на крышу которого забрался попытавшийся совершить убийство Томас Крукс и стрелял в Дональда Трампа", - пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что полицейские снайперы во время стрельбы находились внутри здания, которое использовалось ими как пост наблюдения, а не на его крыше, и подозреваемому беспрепятственно удалось взобраться на нее.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.