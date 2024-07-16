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Полиция находилась внутри здания, с которого стреляли в Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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12:22 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/tramp-1959976503.html
Полиция находилась внутри здания, с которого стреляли в Трампа, пишут СМИ
Полиция находилась внутри здания, с которого стреляли в Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Полиция находилась внутри здания, с которого стреляли в Трампа, пишут СМИ
Полицейские снайперы находились внутри здания, с крыши которого стреляли в Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании в минувшую субботу, сообщает газета... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:22
2024-07-16T12:22
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сша
дональд трамп
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские снайперы находились внутри здания, с крыши которого стреляли в Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании в минувшую субботу, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. &quot;Местная полицейская команда по противодействию снайперам находилась внутри здания, на крышу которого забрался попытавшийся совершить убийство Томас Крукс и стрелял в Дональда Трампа&quot;, - пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Отмечается, что полицейские снайперы во время стрельбы находились внутри здания, которое использовалось ими как пост наблюдения, а не на его крыше, и подозреваемому беспрепятственно удалось взобраться на нее. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959506681.html
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Полиция находилась внутри здания, с которого стреляли в Трампа, пишут СМИ

NP: полицейские снайперы находились внутри здания, с которого стреляли в Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские снайперы находились внутри здания, с крыши которого стреляли в Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании в минувшую субботу, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
«

"Местная полицейская команда по противодействию снайперам находилась внутри здания, на крышу которого забрался попытавшийся совершить убийство Томас Крукс и стрелял в Дональда Трампа", - пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейские снайперы во время стрельбы находились внутри здания, которое использовалось ими как пост наблюдения, а не на его крыше, и подозреваемому беспрепятственно удалось взобраться на нее.
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Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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В миреПенсильванияСШАДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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