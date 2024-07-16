Компанию Трампу на съезде республиканцев составляют Вэнс и Такер Карлсон
Трамп на съезде республиканцев сидит в компании Вэнса и журналиста Карлсона
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с кандидатом в вице-президенты от республиканской партии сенатором Джей Ди Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с кандидатом в вице-президенты от республиканской партии сенатором Джей Ди Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев сидит в компании своего напарника в гонке сенатора Джей-Ди Вэнса.
Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном.
Часть уха Трампа закрыта белой прямоугольной повязкой.