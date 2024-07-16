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Компанию Трампу на съезде республиканцев составляют Вэнс и Такер Карлсон - РИА Новости, 16.07.2024
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05:49 16.07.2024 (обновлено: 11:43 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/tramp-1959915928.html
Компанию Трампу на съезде республиканцев составляют Вэнс и Такер Карлсон
Компанию Трампу на съезде республиканцев составляют Вэнс и Такер Карлсон - РИА Новости, 16.07.2024
Компанию Трампу на съезде республиканцев составляют Вэнс и Такер Карлсон
Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев сидит в компании своего напарника в гонке сенатора Джей-Ди Вэнса. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:49
2024-07-16T11:43
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такер карлсон
в мире
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев сидит в компании своего напарника в гонке сенатора Джей-Ди Вэнса. Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном. Часть уха Трампа закрыта белой прямоугольной повязкой.
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Съезд республиканцев объявил Трампа кандидатом от партии на пост президента США
Трамп. Съезд республиканцев
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дональд трамп, майк джонсон, такер карлсон, в мире
Дональд Трамп, Майк Джонсон, Такер Карлсон, В мире
Компанию Трампу на съезде республиканцев составляют Вэнс и Такер Карлсон

Трамп на съезде республиканцев сидит в компании Вэнса и журналиста Карлсона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с кандидатом в вице-президенты от республиканской партии сенатором Джей Ди Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с кандидатом в вице-президенты от республиканской партии сенатором Джей Ди Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с кандидатом в вице-президенты от республиканской партии сенатором Джей Ди Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев сидит в компании своего напарника в гонке сенатора Джей-Ди Вэнса.
Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном.
Часть уха Трампа закрыта белой прямоугольной повязкой.
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