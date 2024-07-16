Компанию Трампу на съезде республиканцев составляют Вэнс и Такер Карлсон

© AP Photo / J. Scott Applewhite Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с кандидатом в вице-президенты от республиканской партии сенатором Джей Ди Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024