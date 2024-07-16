Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев
Трамп вышел к делегатам съезда республиканской партии, у него забинтовано ухо
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. 15 июля 2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. 15 июля 2024
МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда республиканцев, это его первое выступление после покушения, у него забинтовано ухо.
Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.