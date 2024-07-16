https://ria.ru/20240716/tramp-1959914151.html

Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев

Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024

Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда республиканцев, это его первое выступление после покушения, у него забинтовано ухо. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:05

2024-07-16T05:05

2024-07-16T10:17

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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда республиканцев, это его первое выступление после покушения, у него забинтовано ухо.Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США.Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240716/vens-1959913035.html

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Съезд республиканцев объявил Трампа кандидатом от партии на пост президента США Трамп. Съезд республиканцев 2024-07-16T05:05 true PT0M11S

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покушение на дональда трампа, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, в мире