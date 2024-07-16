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Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024
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05:05 16.07.2024 (обновлено: 10:17 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/tramp-1959914151.html
Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев
Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024
Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда республиканцев, это его первое выступление после покушения, у него забинтовано ухо. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:05
2024-07-16T10:17
покушение на дональда трампа
сша
пенсильвания
дональд трамп
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда республиканцев, это его первое выступление после покушения, у него забинтовано ухо.Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США.Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/vens-1959913035.html
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Съезд республиканцев объявил Трампа кандидатом от партии на пост президента США
Трамп. Съезд республиканцев
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покушение на дональда трампа, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, в мире
Покушение на Дональда Трампа, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, В мире
Трамп с забинтованным ухом вышел к сторонникам на съезде республиканцев

Трамп вышел к делегатам съезда республиканской партии, у него забинтовано ухо

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. 15 июля 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. 15 июля 2024
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда республиканцев, это его первое выступление после покушения, у него забинтовано ухо.
Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Покушение на Дональда ТрампаСШАПенсильванияДональд ТрампФБРВ мире
 
 
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