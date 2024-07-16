https://ria.ru/20240716/teletor-1960114580.html

Суд оштрафовал компанию "Телетор" за демонстрацию экстремистской символики

Суд оштрафовал компанию "Телетор" за демонстрацию экстремистской символики - РИА Новости, 16.07.2024

Суд оштрафовал компанию "Телетор" за демонстрацию экстремистской символики

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей коммерческую организацию ООО "Телетор" за публичное демонстрирование экстремистской символики, сообщили РИА РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:07

2024-07-16T20:07

2024-07-16T20:07

происшествия

технологии

москва

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей коммерческую организацию ООО "Телетор" за публичное демонстрирование экстремистской символики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения - роутера ASUS", - сказал собеседник агентства. Суд установил, что ООО "Телетор" совершило публичное демонстрирование экстремистской символики, запрещенной федеральными законами РФ во время проведения выставки на территории Экспоцентра в городе Москве. Компания "Телетор" - ведущий российский разработчик технологий для организации и мониторинга цифрового телевидения. Из постановления суда, которое есть у РИА Новости следует, что выставка "Связь-24" состоялась в апреле, на ней привлекаемая к ответственности организация допустила "с целью пропаганды, лозунга украинских националистов, публичное распространение лозунга..., путем демонстрации названия Wi-Fi сети и отображения указанного лозунга при подключении к интернет сети неограниченного числа пользователей в пределах доступа Wi-Fi сигнала", следует из документа. Представитель "Телетора" в судебном заседании заявил, что вину юридическое лицо не признает. По его словам, ответчик узнал об изменении названия сети после прекращения совершения административного правонарушения, "а учитывая, что настройки роутера были сброшены сотрудниками Экспоцентра, то достоверно установить устройство, посредством которого было изменено название устройства, и лицо, не представилось возможным",- также говорится в постановлении суда. Из документа следует, что решение о привлечении к административной ответственности было вынесено 20 июня.

https://ria.ru/20240611/arest-1952183146.html

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происшествия, технологии, москва, россия, экспоцентр