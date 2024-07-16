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В Татарстане 10 иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ - РИА Новости, 16.07.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:57 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/tatarstan-1960120932.html
В Татарстане 10 иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ
В Татарстане 10 иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ - РИА Новости, 16.07.2024
В Татарстане 10 иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ
Десять иностранных граждан в Татарстане заключили контракт с Минобороны РФ и получили российское гражданство, еще 16 заявлений иностранцев сейчас на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:57
2024-07-16T20:57
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
сво
контрактники
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КАЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Десять иностранных граждан в Татарстане заключили контракт с Минобороны РФ и получили российское гражданство, еще 16 заявлений иностранцев сейчас на рассмотрении, сообщает агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" по итогам телемарафона "Вступай в армию Победы!". Телемарафон "Вступай в армию Победы!" прошел на телеканале "Татарстан - новый век" в понедельник. За 12 часов студию посетили около 60 гостей, в том числе участники специальной военной операции, волонтеры, медики, главы районов республики, артисты. В рамках марафона были организованы выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, трансляция фильмов из цикла "Наши Герои". "Желающие заключить контракт на службу из Татарстана приезжают не только из отдаленных регионов страны, но и других стран. Начальник управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Марат Галеев в ходе телемарафона рассказал, что в республике десять иностранных граждан, которые заключили контракт с Минобороны, получили российское гражданство, еще 16 заявлений на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении. По информации спикера, дистанционно подать документы нельзя, иностранный гражданин должен подтвердить свою личность. Обычно срок рассмотрения заявлений на получение гражданства составляет до трех месяцев. Для граждан, которые заключили контракт на участие в СВО, он составляет месяц. Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Татарстану Гузель Удачина в ходе телемарафона сообщила, что почти за год работы в фонд поступило около 27 тысяч обращений от участников и ветеранов СВО, их семей. На социальном сопровождении сегодня, по ее словам, находятся около 4,7 тысячи человек, 88% обращений удалось решить успешно. Также для желающих подписать контракт в республике работают специальные центры, где максимально облегчают процедуру сбора необходимых документов и сокращают срок их сбора до двух дней.
https://ria.ru/20231017/marafon-1903211639.html
https://ria.ru/20231018/tatarstan-1903632108.html
россия
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россия, республика татарстан (татарстан), сво, контрактники, министерство обороны рф (минобороны рф)
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), СВО, контрактники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

В Татарстане 10 иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России
Вид на здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны России . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Десять иностранных граждан в Татарстане заключили контракт с Минобороны РФ и получили российское гражданство, еще 16 заявлений иностранцев сейчас на рассмотрении, сообщает агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" по итогам телемарафона "Вступай в армию Победы!".
Телемарафон "Вступай в армию Победы!" прошел на телеканале "Татарстан - новый век" в понедельник. За 12 часов студию посетили около 60 гостей, в том числе участники специальной военной операции, волонтеры, медики, главы районов республики, артисты. В рамках марафона были организованы выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, трансляция фильмов из цикла "Наши Герои".
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В Татарстане пройдет марафон в поддержку службы по контракту
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"Желающие заключить контракт на службу из Татарстана приезжают не только из отдаленных регионов страны, но и других стран. Начальник управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Марат Галеев в ходе телемарафона рассказал, что в республике десять иностранных граждан, которые заключили контракт с Минобороны, получили российское гражданство, еще 16 заявлений на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.
По информации спикера, дистанционно подать документы нельзя, иностранный гражданин должен подтвердить свою личность. Обычно срок рассмотрения заявлений на получение гражданства составляет до трех месяцев. Для граждан, которые заключили контракт на участие в СВО, он составляет месяц.
Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Татарстану Гузель Удачина в ходе телемарафона сообщила, что почти за год работы в фонд поступило около 27 тысяч обращений от участников и ветеранов СВО, их семей. На социальном сопровождении сегодня, по ее словам, находятся около 4,7 тысячи человек, 88% обращений удалось решить успешно.
Также для желающих подписать контракт в республике работают специальные центры, где максимально облегчают процедуру сбора необходимых документов и сокращают срок их сбора до двух дней.
Заставка телемарафона ВСЕ СВОИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Республика ТатарстанРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)СВОконтрактникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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