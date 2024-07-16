https://ria.ru/20240716/tank-1959901848.html

В Германии танк начал стрелять посреди дороги

В Германии танк начал стрелять посреди дороги - РИА Новости, 16.07.2024

В Германии танк начал стрелять посреди дороги

Направлявшийся на учения танк бундесвера выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, гильзы упали на проезжавший автомобиль, в ходе инцидента никто... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T00:10

2024-07-16T00:10

2024-07-16T11:11

германия

в мире

бавария

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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Направлявшийся на учения танк бундесвера выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, гильзы упали на проезжавший автомобиль, в ходе инцидента никто не пострадал, сообщает полиция местного районного центра Фрайунг. "По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", - сообщают правоохранители в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей. По данным полиции, инцидент произошел около девяти часов вечера по местному времени в воскресенье. Танк находился в колонне бундесвера, едущей по автобану B12 на учения в сторону города Пассау. Поскольку его орудия из соображений безопасности были направлены вверх, повреждений авто и пострадавших удалось избежать, уточняют правоохранители.

https://ria.ru/20240621/vintovka-1954629064.html

германия

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германия, в мире, бавария