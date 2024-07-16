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В Германии танк начал стрелять посреди дороги - РИА Новости, 16.07.2024
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00:10 16.07.2024 (обновлено: 11:11 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/tank-1959901848.html
В Германии танк начал стрелять посреди дороги
В Германии танк начал стрелять посреди дороги - РИА Новости, 16.07.2024
В Германии танк начал стрелять посреди дороги
Направлявшийся на учения танк бундесвера выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, гильзы упали на проезжавший автомобиль, в ходе инцидента никто... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:10
2024-07-16T11:11
германия
в мире
бавария
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Направлявшийся на учения танк бундесвера выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, гильзы упали на проезжавший автомобиль, в ходе инцидента никто не пострадал, сообщает полиция местного районного центра Фрайунг. "По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", - сообщают правоохранители в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей. По данным полиции, инцидент произошел около девяти часов вечера по местному времени в воскресенье. Танк находился в колонне бундесвера, едущей по автобану B12 на учения в сторону города Пассау. Поскольку его орудия из соображений безопасности были направлены вверх, повреждений авто и пострадавших удалось избежать, уточняют правоохранители.
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германия, в мире, бавария
Германия, В мире, Бавария
В Германии танк начал стрелять посреди дороги

В Германии танк бундесвера случайно выстрелил на федеральной трассе B12

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Направлявшийся на учения танк бундесвера выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, гильзы упали на проезжавший автомобиль, в ходе инцидента никто не пострадал, сообщает полиция местного районного центра Фрайунг.
"По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", - сообщают правоохранители в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей.
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По данным полиции, инцидент произошел около девяти часов вечера по местному времени в воскресенье. Танк находился в колонне бундесвера, едущей по автобану B12 на учения в сторону города Пассау. Поскольку его орудия из соображений безопасности были направлены вверх, повреждений авто и пострадавших удалось избежать, уточняют правоохранители.
 
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