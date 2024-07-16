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Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный - РИА Новости, 16.07.2024
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Туризм
 
07:33 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/tailand-1959919566.html
Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный
Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный - РИА Новости, 16.07.2024
Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный
Правительство Таиланда в одностороннем порядке заменило временно разрешенный 60-дневный безвизовой въезд для граждан РФ на постоянно действующий. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:33
2024-07-16T07:33
таиланд
россия
китай
сеттха тхависин
туризм
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БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Правительство Таиланда в одностороннем порядке заменило временно разрешенный 60-дневный безвизовой въезд для граждан РФ на постоянно действующий. Приказ МВД Таиланда, утвержденный премьером Сеттхой Тхависином, о введении в действие на неопределенный срок безвизового въезда в страну на 60 дней для граждан 93 стран, в том числе России и Китая, был опубликован в Royal Government Gazette, государственном издании для публикации новых законов и подзаконных актов, вечером в понедельник и вступил в силу с момента публикации. "Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней... Настоящий приказ действует начиная с 15 июля 2024 года", - говорится в документе, не ставящем других временных рамок действия приказа. Россия и Таиланд более 15 лет предоставляют на взаимной основе 30-дневный безвизовой въезд гражданам РФ в Таиланд и гражданам Таиланда в РФ в соответствии с межправительственным соглашением по этому вопросу. Таиланд и КНР также подписали в этом году такое соглашение, начавшее действовать в марте. Помимо этого соглашения в настоящее время для россиян действует 60-дневный безвизовой въезд в Таиланд, который был разрешен отдельным приказом МВД Таиланда от 30 апреля в одностороннем порядке и в виде исключения, он действует до 31 октября. До него, с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, то есть в "высокий" туристический сезон, действовал такой же приказ, временно и в порядке исключения разрешавший россиянам въезд в Таиланд на срок до 90 дней. В настоящее время неизвестно, будет ли снова, на туристический сезон 2024–2025 года вводится в качестве временной односторонней меры 90-дневный безвиз для россиян, однако из опубликованного в понедельник приказа ясно, что действие 60-дневного безвизового режима для россиян теперь введено на неопределенный срок, то есть не ограничится 31 октября, и к 30-дневному безвизу, положенному по межправительственному соглашению, ситуация для россиян в Таиланде в ближайшее время не вернется, если опубликованный приказ, действующий для 93 стран, не будет внезапно отменен в результате какой-либо чрезвычайной ситуации. Правительство премьера Сеттхи Тхависина, пришедшее к власти в Таиланде в августе 2023 года по результатам парламентских выборов марта того же года, считает развитие туризма одной из своих основных задач в процессе восстановления экономики страны после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Кабинет Тхависина последовательно проводит политику улучшения условий въезда в Таиланд для граждан России и Китая, как дружественных стран, из которых в Таиланд традиционно прибывает значительное количество туристов.
https://ria.ru/20240706/vozvraschenie-1957805945.html
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таиланд, россия, китай, сеттха тхависин
Таиланд, Россия, Китай, Сеттха Тхависин, Туризм
Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

Власти Таиланда заменили временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

© iStock.com / staticnak1983Туристы фотографирует еду на блошином рынке в Бангкоке, Таиланд. Каосан Роуд.
Туристы фотографирует еду на блошином рынке в Бангкоке, Таиланд. Каосан Роуд. - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / staticnak1983
Туристы фотографирует еду на блошином рынке в Бангкоке, Таиланд. Каосан Роуд.. Архивное фото
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БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Правительство Таиланда в одностороннем порядке заменило временно разрешенный 60-дневный безвизовой въезд для граждан РФ на постоянно действующий.
Приказ МВД Таиланда, утвержденный премьером Сеттхой Тхависином, о введении в действие на неопределенный срок безвизового въезда в страну на 60 дней для граждан 93 стран, в том числе России и Китая, был опубликован в Royal Government Gazette, государственном издании для публикации новых законов и подзаконных актов, вечером в понедельник и вступил в силу с момента публикации.
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"Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней... Настоящий приказ действует начиная с 15 июля 2024 года", - говорится в документе, не ставящем других временных рамок действия приказа.
Россия и Таиланд более 15 лет предоставляют на взаимной основе 30-дневный безвизовой въезд гражданам РФ в Таиланд и гражданам Таиланда в РФ в соответствии с межправительственным соглашением по этому вопросу. Таиланд и КНР также подписали в этом году такое соглашение, начавшее действовать в марте.
Помимо этого соглашения в настоящее время для россиян действует 60-дневный безвизовой въезд в Таиланд, который был разрешен отдельным приказом МВД Таиланда от 30 апреля в одностороннем порядке и в виде исключения, он действует до 31 октября. До него, с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, то есть в "высокий" туристический сезон, действовал такой же приказ, временно и в порядке исключения разрешавший россиянам въезд в Таиланд на срок до 90 дней.
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В настоящее время неизвестно, будет ли снова, на туристический сезон 2024–2025 года вводится в качестве временной односторонней меры 90-дневный безвиз для россиян, однако из опубликованного в понедельник приказа ясно, что действие 60-дневного безвизового режима для россиян теперь введено на неопределенный срок, то есть не ограничится 31 октября, и к 30-дневному безвизу, положенному по межправительственному соглашению, ситуация для россиян в Таиланде в ближайшее время не вернется, если опубликованный приказ, действующий для 93 стран, не будет внезапно отменен в результате какой-либо чрезвычайной ситуации.
Правительство премьера Сеттхи Тхависина, пришедшее к власти в Таиланде в августе 2023 года по результатам парламентских выборов марта того же года, считает развитие туризма одной из своих основных задач в процессе восстановления экономики страны после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Кабинет Тхависина последовательно проводит политику улучшения условий въезда в Таиланд для граждан России и Китая, как дружественных стран, из которых в Таиланд традиционно прибывает значительное количество туристов.
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