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Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения - РИА Новости, 16.07.2024
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18:01 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/superjet-1960088304.html
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения - РИА Новости, 16.07.2024
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения
Специалисты приступили к формированию технического заключения после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Подмосковье,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:01
2024-07-16T18:01
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
происшествия
коломна
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к формированию технического заключения после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240716/kolomna-1960073526.html
московская область (подмосковье)
россия
коломна
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московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, происшествия, коломна
Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия, Происшествия, Коломна
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения

Специалисты готовят техзаключение после расшифровки "черных ящиков" SSJ-100

© Фото : МАКБортовые регистраторы самолета RRJ-95LR-100
Бортовые регистраторы самолета RRJ-95LR-100 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : МАК
Бортовые регистраторы самолета RRJ-95LR-100
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к формированию технического заключения после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна", - сказал собеседник агентства.
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Московская область (Подмосковье)Крушение Sukhoi Superjet под КоломнойРоссияПроисшествияКоломна
 
 
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