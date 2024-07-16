https://ria.ru/20240716/superjet-1960088304.html
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения - РИА Новости, 16.07.2024
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения
Специалисты приступили к формированию технического заключения после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Подмосковье,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:01
2024-07-16T18:01
2024-07-16T18:01
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
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коломна
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к формированию технического заключения после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240716/kolomna-1960073526.html
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московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, происшествия, коломна
Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия, Происшествия, Коломна
Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения
Специалисты готовят техзаключение после расшифровки "черных ящиков" SSJ-100