https://ria.ru/20240716/superjet-1960088304.html

Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения

Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения - РИА Новости, 16.07.2024

Специалисты завершили расшифровку "черных ящиков" Superjet после крушения

Специалисты приступили к формированию технического заключения после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Подмосковье,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:01

2024-07-16T18:01

2024-07-16T18:01

московская область (подмосковье)

крушение sukhoi superjet под коломной

россия

происшествия

коломна

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к формированию технического заключения после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240716/kolomna-1960073526.html

московская область (подмосковье)

россия

коломна

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московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, происшествия, коломна