СБУ: судья на Украине отправился в отпуск на Карибы под видом командировки
СБУ: обвиняемый во взяточничестве судья уехал на Карибы под видом командировки
© Служба безопасности УкраиныСудья Броварского районного суда Киевской области, обвиняемый в подделке документов и мошенничестве
© Служба безопасности Украины
Судья Броварского районного суда Киевской области, обвиняемый в подделке документов и мошенничестве
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Уличенный во взяточничестве судья на Украине отправился отдыхать на Карибские острова под видом командировки, его обвиняют в подделке документов и мошенничестве, сообщили в СБУ.
«
"Служба безопасности и ГБР собрали новые доказательства преступной деятельности судьи Броварского районного суда Киевской области, который ранее получил подозрение в коррупционной деятельности. По материалам дела, судья причастен к мошенничеству и подделке документов, с помощью чего летом 2023 года незаконно выехал за границу под видом служебной командировки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
На Украине восстановили в должности экс-судью Верховного суда
10 января, 14:47
В спецслужбе утверждают, что вместо командировки судья отправился на круизном лайнере на Карибские острова. По информации ведомства, получить поддельное приглашение якобы на конференцию, по которому подозреваемый выехал из страны, помог адвокат. Обоим предъявлено обвинение в подделке документов и мошенничестве. В сентябре 2023 года этого же чиновника разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре, добавили в СБУ.
Имя фигуранта в сообщении не называют.
В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений государственных органов. Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.