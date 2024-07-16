https://ria.ru/20240716/sudya-1960029931.html

СБУ: судья на Украине отправился в отпуск на Карибы под видом командировки

СБУ: судья на Украине отправился в отпуск на Карибы под видом командировки - РИА Новости, 16.07.2024

СБУ: судья на Украине отправился в отпуск на Карибы под видом командировки

Уличенный во взяточничестве судья на Украине отправился отдыхать на Карибские острова под видом командировки, его обвиняют в подделке документов и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:46

2024-07-16T14:46

2024-07-16T15:24

в мире

украина

карибские острова

киевская область

владимир зеленский

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960040467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2687dd16f2be26e31edb001ed7c7e85d.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Уличенный во взяточничестве судья на Украине отправился отдыхать на Карибские острова под видом командировки, его обвиняют в подделке документов и мошенничестве, сообщили в СБУ. "Служба безопасности и ГБР собрали новые доказательства преступной деятельности судьи Броварского районного суда Киевской области, который ранее получил подозрение в коррупционной деятельности. По материалам дела, судья причастен к мошенничеству и подделке документов, с помощью чего летом 2023 года незаконно выехал за границу под видом служебной командировки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе утверждают, что вместо командировки судья отправился на круизном лайнере на Карибские острова. По информации ведомства, получить поддельное приглашение якобы на конференцию, по которому подозреваемый выехал из страны, помог адвокат. Обоим предъявлено обвинение в подделке документов и мошенничестве. В сентябре 2023 года этого же чиновника разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре, добавили в СБУ. Имя фигуранта в сообщении не называют. В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений государственных органов. Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240110/sud-1920522977.html

https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954379711.html

украина

карибские острова

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, карибские острова, киевская область, владимир зеленский, служба безопасности украины