https://ria.ru/20240716/su-34--1959915295.html
Экипажи Су-34 поразили пункт дислокации ВСУ
Экипажи Су-34 поразили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Экипажи Су-34 поразили пункт дислокации ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили во... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:23
2024-07-16T05:23
2024-07-16T13:30
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ - 500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. "Получили боевую задачу, выполнили необходимые расчёты, приняли авиационную технику, авиационное вооружение, вырулили, набрали необходимую высоту, вышли в район цели, выполнили уничтожение. Вернулись на аэродром вылета. Готовы к выполнению следующей боевой задачи", - цитируется в сообщении лётчик Су-34 Михаил. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов ВСУ в зоне спецоперации. Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.
https://ria.ru/20240714/su-34-1959528849.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Экипажи Су-34 поразили пункт дислокации ВСУ
Экипажи Су-34 поразили пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности "Запада"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС
) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ - 500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
"Получили боевую задачу, выполнили необходимые расчёты, приняли авиационную технику, авиационное вооружение, вырулили, набрали необходимую высоту, вышли в район цели, выполнили уничтожение. Вернулись на аэродром вылета. Готовы к выполнению следующей боевой задачи", - цитируется в сообщении лётчик Су-34 Михаил.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов ВСУ в зоне спецоперации.
Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.