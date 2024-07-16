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Почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет - РИА Новости, 16.07.2024
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06:05 16.07.2024 (обновлено: 06:06 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/studentki-1959916854.html
Почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет
Почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет - РИА Новости, 16.07.2024
Почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет
Почти 18 тысяч студенток в 531 российском вузе растят детей в возрасте до трех лет, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:05
2024-07-16T06:06
россия
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Почти 18 тысяч студенток в 531 российском вузе растят детей в возрасте до трех лет, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "В 543 вузах (включая филиалы) обучается почти 37 тысяч молодых мам. 17 890 из них растят детей в возрасте до 3 лет (в 531 вузе)", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, в высших учебных заведениях обучаются более 17 тысяч молодых семей с детьми, где оба супруга – студенты. "Минобрнауки России и руководство университетов всесторонне поддерживают обучающихся с детьми. У них есть возможность перейти на индивидуальный учебный план, их в приоритетном порядке заселяют в общежития, предоставляют медицинскую помощь и путевки в санатории, оказывают материальную поддержку", - отметили в министерстве. Также будущие матери, вставшие на учет в ранние сроки беременности, получают единовременную материальную поддержку. За 2023/2024 учебный год такую поддержку получили 6 216 студенток из 157 вузов.
https://ria.ru/20240702/putin-1956886436.html
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россия, общество
Россия, Общество
Почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет

Минобрнауки: почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет

© iStock.com / Paulo SousaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / Paulo Sousa
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Почти 18 тысяч студенток в 531 российском вузе растят детей в возрасте до трех лет, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"В 543 вузах (включая филиалы) обучается почти 37 тысяч молодых мам. 17 890 из них растят детей в возрасте до 3 лет (в 531 вузе)", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в министерстве, в высших учебных заведениях обучаются более 17 тысяч молодых семей с детьми, где оба супруга – студенты.
"Минобрнауки России и руководство университетов всесторонне поддерживают обучающихся с детьми. У них есть возможность перейти на индивидуальный учебный план, их в приоритетном порядке заселяют в общежития, предоставляют медицинскую помощь и путевки в санатории, оказывают материальную поддержку", - отметили в министерстве.
Также будущие матери, вставшие на учет в ранние сроки беременности, получают единовременную материальную поддержку. За 2023/2024 учебный год такую поддержку получили 6 216 студенток из 157 вузов.
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