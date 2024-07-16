https://ria.ru/20240716/studentki-1959916854.html

Почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет

Почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет - РИА Новости, 16.07.2024

Почти 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет

Почти 18 тысяч студенток в 531 российском вузе растят детей в возрасте до трех лет, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T06:05

2024-07-16T06:05

2024-07-16T06:06

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Почти 18 тысяч студенток в 531 российском вузе растят детей в возрасте до трех лет, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "В 543 вузах (включая филиалы) обучается почти 37 тысяч молодых мам. 17 890 из них растят детей в возрасте до 3 лет (в 531 вузе)", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, в высших учебных заведениях обучаются более 17 тысяч молодых семей с детьми, где оба супруга – студенты. "Минобрнауки России и руководство университетов всесторонне поддерживают обучающихся с детьми. У них есть возможность перейти на индивидуальный учебный план, их в приоритетном порядке заселяют в общежития, предоставляют медицинскую помощь и путевки в санатории, оказывают материальную поддержку", - отметили в министерстве. Также будущие матери, вставшие на учет в ранние сроки беременности, получают единовременную материальную поддержку. За 2023/2024 учебный год такую поддержку получили 6 216 студенток из 157 вузов.

https://ria.ru/20240702/putin-1956886436.html

https://ria.ru/20240620/mintrud-1954152270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество