https://ria.ru/20240716/starliner-1959909783.html

Застрявший на МКС экипаж Starliner пока оставят на станции, считает эксперт

Застрявший на МКС экипаж Starliner пока оставят на станции, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2024

Застрявший на МКС экипаж Starliner пока оставят на станции, считает эксперт

Астронавтов с космического корабля Starliner Барри Уилмора и Суниту Уильямс будут держать на борту Международной космической станции (МКС) до тех пор, пока... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:12

2024-07-16T03:12

2024-07-16T13:13

земля

барри уилмор

иван моисеев

наса

институт космической политики

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959993487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81d04728aa79d87ffb0a62c4fcbefa8f.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Астронавтов с космического корабля Starliner Барри Уилмора и Суниту Уильямс будут держать на борту Международной космической станции (МКС) до тех пор, пока специалисты не выяснят, что произошло с кораблем и можно ли на нем безопасно вернуться на Землю, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Ранее НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок. По данным СМИ, на Starliner фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия. "Там угрозы-то нет такой серьезной. Серьезная угроза будет, если его отсоединить, он пойдет на посадку, и что-то с ним случится, поэтому они предпочитают держать экипаж на станции и разобраться с техникой. Для Boeing, конечно, это неприятно, но они стараются поддерживать безопасность, поэтому экипаж будет там, пока не выяснят все до конца. Все логично - пока есть неясность, лучше не рисковать", - сказал Моисеев. Эксперт отметил, что случай с кораблем Starliner "не совсем обычный", но похожие ситуации в истории космонавтики уже были. Например, в 2023 году российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио побили рекорд продолжительности пребывания экипажа на МКС. Они прилетели на станцию 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Изначально планировалось, что их экспедиция продлится 188 дней, однако после разгерметизации системы охлаждения корабля в декабре 2022 года было решено отправить к станции "Союз МС-23" в беспилотном варианте и вернуть экипаж на нём. Неисправный "Союз МС-22" спустили и затопили в океане 28 марта. Миссию Прокопьева, Петелина и Рубио было решено продлить ещё на несколько месяцев, чтобы полностью воспользоваться ресурсом корабля "Союз МС-23". Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели, однако НАСА несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент дата их возвращения на Землю не определена.

https://ria.ru/20240613/nasa-1952463344.html

https://ria.ru/20240615/starliner-1953058473.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, барри уилмор, иван моисеев, наса, институт космической политики