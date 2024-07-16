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Застрявший на МКС экипаж Starliner пока оставят на станции, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2024
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03:12 16.07.2024 (обновлено: 13:13 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/starliner-1959909783.html
Застрявший на МКС экипаж Starliner пока оставят на станции, считает эксперт
Застрявший на МКС экипаж Starliner пока оставят на станции, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2024
Застрявший на МКС экипаж Starliner пока оставят на станции, считает эксперт
Астронавтов с космического корабля Starliner Барри Уилмора и Суниту Уильямс будут держать на борту Международной космической станции (МКС) до тех пор, пока... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T03:12
2024-07-16T13:13
земля
барри уилмор
иван моисеев
наса
институт космической политики
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Астронавтов с космического корабля Starliner Барри Уилмора и Суниту Уильямс будут держать на борту Международной космической станции (МКС) до тех пор, пока специалисты не выяснят, что произошло с кораблем и можно ли на нем безопасно вернуться на Землю, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Ранее НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок. По данным СМИ, на Starliner фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия. "Там угрозы-то нет такой серьезной. Серьезная угроза будет, если его отсоединить, он пойдет на посадку, и что-то с ним случится, поэтому они предпочитают держать экипаж на станции и разобраться с техникой. Для Boeing, конечно, это неприятно, но они стараются поддерживать безопасность, поэтому экипаж будет там, пока не выяснят все до конца. Все логично - пока есть неясность, лучше не рисковать", - сказал Моисеев. Эксперт отметил, что случай с кораблем Starliner "не совсем обычный", но похожие ситуации в истории космонавтики уже были. Например, в 2023 году российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио побили рекорд продолжительности пребывания экипажа на МКС. Они прилетели на станцию 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Изначально планировалось, что их экспедиция продлится 188 дней, однако после разгерметизации системы охлаждения корабля в декабре 2022 года было решено отправить к станции "Союз МС-23" в беспилотном варианте и вернуть экипаж на нём. Неисправный "Союз МС-22" спустили и затопили в океане 28 марта. Миссию Прокопьева, Петелина и Рубио было решено продлить ещё на несколько месяцев, чтобы полностью воспользоваться ресурсом корабля "Союз МС-23". Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели, однако НАСА несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент дата их возвращения на Землю не определена.
https://ria.ru/20240613/nasa-1952463344.html
https://ria.ru/20240615/starliner-1953058473.html
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земля, барри уилмор, иван моисеев, наса, институт космической политики
Земля, Барри Уилмор, Иван Моисеев, НАСА, Институт космической политики
Застрявший на МКС экипаж Starliner пока оставят на станции, считает эксперт

Моисеев: экипаж Starliner оставят на МКС до выяснения причин проблем с кораблем

© AP PhotoАстронавты с космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс
Астронавты с космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo
Астронавты с космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Астронавтов с космического корабля Starliner Барри Уилмора и Суниту Уильямс будут держать на борту Международной космической станции (МКС) до тех пор, пока специалисты не выяснят, что произошло с кораблем и можно ли на нем безопасно вернуться на Землю, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок. По данным СМИ, на Starliner фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия.
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"Там угрозы-то нет такой серьезной. Серьезная угроза будет, если его отсоединить, он пойдет на посадку, и что-то с ним случится, поэтому они предпочитают держать экипаж на станции и разобраться с техникой. Для Boeing, конечно, это неприятно, но они стараются поддерживать безопасность, поэтому экипаж будет там, пока не выяснят все до конца. Все логично - пока есть неясность, лучше не рисковать", - сказал Моисеев.
Эксперт отметил, что случай с кораблем Starliner "не совсем обычный", но похожие ситуации в истории космонавтики уже были.
Например, в 2023 году российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио побили рекорд продолжительности пребывания экипажа на МКС. Они прилетели на станцию 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Изначально планировалось, что их экспедиция продлится 188 дней, однако после разгерметизации системы охлаждения корабля в декабре 2022 года было решено отправить к станции "Союз МС-23" в беспилотном варианте и вернуть экипаж на нём. Неисправный "Союз МС-22" спустили и затопили в океане 28 марта. Миссию Прокопьева, Петелина и Рубио было решено продлить ещё на несколько месяцев, чтобы полностью воспользоваться ресурсом корабля "Союз МС-23".
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели, однако НАСА несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент дата их возвращения на Землю не определена.
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ЗемляБарри УилморИван МоисеевНАСАИнститут космической политики
 
 
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