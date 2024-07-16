https://ria.ru/20240716/stantsii-1960052037.html

В Иванове и пригородах построят 6 новых станций городской электрички

В Иванове и пригородах построят 6 новых станций городской электрички - РИА Новости, 16.07.2024

В Иванове и пригородах построят 6 новых станций городской электрички

Строительство дополнительных железнодорожных станций для сети городской электрички, которая соединит отдаленные районы города Иваново и пригороды, начнется уже... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:59

2024-07-16T15:59

2024-07-16T15:59

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

общественный транспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912652941_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_d951277ec0c810ae3e4219245d5ce312.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительство дополнительных железнодорожных станций для сети городской электрички, которая соединит отдаленные районы города Иваново и пригороды, начнется уже в этом году, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Во вторник он осмотрел площадку строительства одной из станций - "Красная Талка". "В этом году приступаем к проекту, который жители города уже нарекли "наземным метро". Будут построены шесть станций дополнительно к шести существующим в черте ивановской агломерации. Жители и гости города смогут передвигаться по городу Иваново и ближайшим пригородам не только автобусами и троллейбусами, но и на поездах "Орлан". Также важно, что все эти неблагоустроенные заброшенные места – не только платформы, но и территории рядом, – будут благоустроены", – привели слова Воскресенского в пресс-службе облправительства. Глава региона напомнил, что с 2020 года в Ивановской области началось создание новой маршрутной железнодорожной сети. Запуск современных и удобных пригородных поездов – "Орланов" уже позволил увеличить пассажиропоток между малыми городами региона и областным центром в 2,5 раза. Новая маршрутная железнодорожная сеть позволит улучшить транспортную доступность более чем для 100 тысяч жителей, проживающих в пешей доступности к будущим станциям, и создать ритмичное железнодорожное сообщение внутри Ивановской агломерации. Для этой сети построят станции "Красная Талка", Богородское, Пустошь Бор, Подвязновский, Отрадное и Курьяново. Они дополнят имеющиеся станции Иваново, Сортировка, Горино, Кохма, Строкино и Текстильный. Как отметил Воскресенский, железнодорожный транспорт – самый стабильный и безопасный, особенно в зимний период. "Я сейчас специально не называю сроков окончания – со строителями надо быть всегда аккуратными, но постараемся реализовать проект таким образом, чтобы в разгар зимы жители уже смогли воспользоваться частью этих павильонов", - сказал он. По словам членам правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Вавринчука, рост пассажиропотока после окончания проекта прогнозируется на уровне 280 тысяч пассажиров – это в шесть раз больше, чем на сегодняшний день внутри агломерации и на четверть в целом по региону.

https://ria.ru/20240708/medoborudovanie-1958175631.html

https://ria.ru/20240621/yurevets-1954561598.html

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, станислав воскресенский, общественный транспорт