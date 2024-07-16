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В США застрелили подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев

В США застрелили подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024

В США застрелили подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев

Полицейские в городе Милуоки, штат Висконсин, застрелили подозрительного человека почти в четырех километрах от места проведения съезда Республиканской партии... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:08

2024-07-16T22:08

2024-07-16T23:24

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МИЛУОКИ, 16 июл — РИА Новости. Полицейские в городе Милуоки, штат Висконсин, застрелили подозрительного человека почти в четырех километрах от места проведения съезда Республиканской партии США, сообщил местный телеканал WISN."Сообщается, что полиция подстрелила человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 милях от <...> главного места проведения конгресса", — говорится в публикации.Инцидент произошел в жилом районе. Как сообщили свидетели, подозреваемый при конфликте с оппонентом достал нож и его застрелили полицейские. ЧП с большой долей вероятности не связано со съездом. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.Меры безопасности в Милуоки усилили после попытки убийства республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960124817.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1960093069.html

https://ria.ru/20240716/razvedka-1960124151.html

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в мире, сша, милуоки, висконсин, дональд трамп, покушение на дональда трампа