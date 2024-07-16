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"Воспользоваться возможностью": в США предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 16.07.2024
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11:48 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ssha-1959967202.html
"Воспользоваться возможностью": в США предложили неожиданный план по России
"Воспользоваться возможностью": в США предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 16.07.2024
"Воспользоваться возможностью": в США предложили неожиданный план по России
США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Россией, пишет колумнист издания The National Interest Дэвид Харвилиц. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:48
2024-07-16T11:48
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Россией, пишет колумнист издания The National Interest Дэвид Харвилиц."Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией", —отметил он.Харвилиц призвал Белый дом обратить внимание на беспокойство России из-за расширения НАТО. По его мнению, это стало бы одним из главных факторов завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что невозможно достичь мира через постоянные угрозы Запада в адрес России.В июне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры по безопасности и вооружениям надо вести как с США, так и с другими странами, но пока отношения с Вашингтоном настолько плохи, что говорить о конкретике не приходится, хотя Москва готова.
https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
"Воспользоваться возможностью": в США предложили неожиданный план по России

NI: США должны восстановить диалог с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Россией, пишет колумнист издания The National Interest Дэвид Харвилиц.
"Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией", —отметил он.
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Харвилиц призвал Белый дом обратить внимание на беспокойство России из-за расширения НАТО. По его мнению, это стало бы одним из главных факторов завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что невозможно достичь мира через постоянные угрозы Запада в адрес России.
В июне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры по безопасности и вооружениям надо вести как с США, так и с другими странами, но пока отношения с Вашингтоном настолько плохи, что говорить о конкретике не приходится, хотя Москва готова.
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В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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