https://ria.ru/20240716/ssha-1959967202.html

"Воспользоваться возможностью": в США предложили неожиданный план по России

"Воспользоваться возможностью": в США предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 16.07.2024

"Воспользоваться возможностью": в США предложили неожиданный план по России

США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Россией, пишет колумнист издания The National Interest Дэвид Харвилиц. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:48

2024-07-16T11:48

2024-07-16T11:48

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сша

вашингтон (штат)

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Россией, пишет колумнист издания The National Interest Дэвид Харвилиц."Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией", —отметил он.Харвилиц призвал Белый дом обратить внимание на беспокойство России из-за расширения НАТО. По его мнению, это стало бы одним из главных факторов завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что невозможно достичь мира через постоянные угрозы Запада в адрес России.В июне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры по безопасности и вооружениям надо вести как с США, так и с другими странами, но пока отношения с Вашингтоном настолько плохи, что говорить о конкретике не приходится, хотя Москва готова.

https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html

https://ria.ru/20240716/podderzhka-1959944732.html

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сша

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, нато