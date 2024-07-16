https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1960096965.html
Спецоперация, 16 июля: огромные потери ВСУ и награда за первый сбитый F-16
Спецоперация, 16 июля: огромные потери ВСУ и награда за первый сбитый F-16 - РИА Новости, 16.07.2024
Спецоперация, 16 июля: огромные потери ВСУ и награда за первый сбитый F-16
Украинские войска потеряли за сутки до 1920 человек и два танка, СК начал расследование обстоятельств расстрела российского военнослужащего, видео которого... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:34
2024-07-16T18:34
2024-07-16T20:43
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
валерий герасимов
дональд трамп
алексей смирнов (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1920 человек и два танка, СК начал расследование обстоятельств расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, а Дональд Трамп может занять жесткую позицию по помощи Киеву.Нацбаты демонстрируют расправу над безоружнымРанее в Telegram-канале "Азова"* появилось видео расстрела российского военнослужащего."Следователи СК России будут расследовать <...> обстоятельства расстрела российского военнослужащего", — говорится в комментарии Следственного комитета.В ведомстве намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и установить круг лиц, причастных к совершению преступлений.Потенциальный вице-президент США высказался об УкраинеДональд Трамп в случае победы на выборах может занять даже более скептическую позицию по помощи Киеву, чем раньше, если будет прислушиваться к своему вероятному вице-президенту Джею Ди Вэнсу, передает Bloomberg.Ранее на съезде Республиканской партии экс-глава государства объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже там его номинировали на этот пост."Пока слишком рано говорить, насколько Трамп будет прислушиваться к советам Вэнса, если они победят в ноябре. Но если да, США займут даже более скептическую позицию в отношении Украины, чем та, которую Трамп выражал до сих пор", — говорится в сообщении агентства.Подчеркивается, что Вэнс ранее выступал против продолжения помощи Киеву и настаивал на необходимости скорейшего перемирия на Украине.Что произошло на СВОСовокупные потери украинских войск за сутки составили до 1920 человек и два танка, следует из сводки Минобороны России.Средства противовоздушной обороны сбили шесть ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS, 28 беспилотников, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.Кроме того ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Ростовской областью, три — над Белгородской, Курской и Воронежской областями и один БПЛА над Черным морем около побережья Крыма.Завод пытались взорватьУкраинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушили возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.По его словам, никто из работников не пострадал. Около 10:30 утра огонь потушили.Герасимов ставит новые задачиНачальник Генштаба — первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.Герасимов отметил успехи военных при освобождении Урожайного и поставил задачи на дальнейшие действия.Кроме того, главе Генштаба показали роботизированные комплексы, которые группировка применяла во время штурма.Объявлена награда за F-16Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщило руководство компании "ФОРЭС".По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, бойцы группировки войск "Центр" получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на Авдеевском направлении — по 500 тысяч рублей за 17 подбитых "Абрамсов" и "Леопардов".На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Беженец из Дзержинска рассказывает об украинском пленном
Беженец об украинском пленном
2024-07-16T18:34
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Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО и осмотрел роботизированные комплексы
Герасимову показали роботизированные комплексы, которые используют военные в зоне СВО. Также начальник Генштаба наградил отличившихся при освобождении Урожайного.
2024-07-16T18:34
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россия, сша, украина, валерий герасимов, дональд трамп, алексей смирнов (политик) , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, Алексей Смирнов (политик) , Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1920 человек и два танка, СК начал расследование обстоятельств расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, а Дональд Трамп может занять жесткую позицию по помощи Киеву.
Нацбаты демонстрируют расправу над безоружным
Ранее в Telegram-канале "Азова"* появилось видео расстрела российского военнослужащего.
"Следователи СК России будут расследовать <...> обстоятельства расстрела российского военнослужащего", — говорится в комментарии Следственного комитета.
В ведомстве намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и установить круг лиц, причастных к совершению преступлений.
Потенциальный вице-президент США высказался об Украине
Дональд Трамп в случае победы на выборах может занять даже более скептическую позицию по помощи Киеву, чем раньше, если будет прислушиваться к своему вероятному вице-президенту Джею Ди Вэнсу, передает Bloomberg.
Ранее на съезде Республиканской партии экс-глава государства объявил, что предложил сенатору от штата Огайо
Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже там его номинировали на этот пост.
"Пока слишком рано говорить, насколько Трамп будет прислушиваться к советам Вэнса, если они победят в ноябре. Но если да, США займут даже более скептическую позицию в отношении Украины, чем та, которую Трамп выражал до сих пор", — говорится в сообщении агентства.
Подчеркивается, что Вэнс ранее выступал против продолжения помощи Киеву и настаивал на необходимости скорейшего перемирия на Украине.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1920 человек и два танка, следует из сводки Минобороны России.
Средства противовоздушной обороны сбили шесть ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS, 28 беспилотников, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.
Кроме того ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Ростовской областью
, три — над Белгородской, Курской и Воронежской областями
и один БПЛА над Черным морем
около побережья Крыма.
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушили возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов
.
По его словам, никто из работников не пострадал. Около 10:30 утра огонь потушили.
Герасимов ставит новые задачи
Начальник Генштаба — первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.
Герасимов отметил успехи военных при освобождении Урожайного и поставил задачи на дальнейшие действия.
Кроме того, главе Генштаба показали роботизированные комплексы, которые группировка применяла во время штурма.
Объявлена награда за F-16
Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей, сообщило руководство компании "ФОРЭС".
По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, бойцы группировки войск "Центр" получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на Авдеевском направлении — по 500 тысяч рублей за 17 подбитых "Абрамсов" и "Леопардов".
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
* Запрещенная в России террористическая организация.