https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959994241.html
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак - РИА Новости, 16.07.2024
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, три бронемашины, станцию... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:11
2024-07-16T13:11
2024-07-16T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469488_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c3144f0372bd84c2dfadf567d0b8cabb.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, три бронемашины, станцию радиоэлектронной борьбы "Хортица-М", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гнатовка, Тимофеевка, Селидово, Щербиновка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица-М", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240715/iskander-1959740867.html
https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9fb6f6c59686f0760f526463c1e5c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак
Минобороны: группировка "Центр" уничтожила до 320 украинских военных
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, три бронемашины, станцию радиоэлектронной борьбы "Хортица-М", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гнатовка, Тимофеевка, Селидово, Щербиновка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США
, девять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица-М", - сообщили в Минобороны.