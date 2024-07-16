https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959994241.html

Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак

Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак - РИА Новости, 16.07.2024

Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, три бронемашины, станцию... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:11

2024-07-16T13:11

2024-07-16T13:20

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, три бронемашины, станцию радиоэлектронной борьбы "Хортица-М", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гнатовка, Тимофеевка, Селидово, Щербиновка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица-М", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240715/iskander-1959740867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша