https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html

СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"*

СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"* - РИА Новости, 16.07.2024

СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"*

Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, сообщило ведомство РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:07

2024-07-16T10:07

2024-07-16T11:03

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, сообщило ведомство в Telegram-канале."Следователи СК России будут расследовать <...> обстоятельства расстрела российского военнослужащего", — указали в СК.Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство российского военного, назвал боевиков "Азова"* фашистами."Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военными. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Кроме того, Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html

https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html

https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия