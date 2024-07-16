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СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"* - РИА Новости, 16.07.2024
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10:07 16.07.2024 (обновлено: 11:03 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html
СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"*
СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"* - РИА Новости, 16.07.2024
СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"*
Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, сообщило ведомство РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:07
2024-07-16T11:03
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;Следователи СК России будут расследовать &lt;...&gt; обстоятельства расстрела российского военнослужащего&quot;, — указали в СК.Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство российского военного, назвал боевиков "Азова"* фашистами.&quot;Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать&quot;, — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военными. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Кроме того, Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html
https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"*

СК расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками "Азова"

© AFP 2024 / ANATOLII BOYKOБойцы националистического батальона "Азов"*
Бойцы националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AFP 2024 / ANATOLII BOYKO
Бойцы националистического батальона "Азов"*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"Следователи СК России будут расследовать <...> обстоятельства расстрела российского военнослужащего", — указали в СК.

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Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.

На опубликованном "Азовом"* видео показаны кадры с экшен-камеры, установленной на шлеме боевика. Идя по окопу, он обнаруживает раненого российского военного, который сидел на земле безоружным и не мог оказать никакого сопротивления. Боевик открыл огонь по нему, несмотря на то, что у него было время время понять, что пленный не представляет никакой угрозы. При этом азовец* выкрикивал ругательства в адрес россиянина и сделал несколько контрольных выстрелов. Остальные боевики, общавшиеся с ним по рации, поддержали его действия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство российского военного, назвал боевиков "Азова"* фашистами.
«

"Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военными. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.
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Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Кроме того, Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссия
 
 
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