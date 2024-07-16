СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"*
СК расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками "Азова"
Бойцы националистического батальона "Азов"*. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«
"Следователи СК России будут расследовать <...> обстоятельства расстрела российского военнослужащего", — указали в СК.
Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного
14 июля 2022, 03:05
Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.
На опубликованном "Азовом"* видео показаны кадры с экшен-камеры, установленной на шлеме боевика. Идя по окопу, он обнаруживает раненого российского военного, который сидел на земле безоружным и не мог оказать никакого сопротивления. Боевик открыл огонь по нему, несмотря на то, что у него было время время понять, что пленный не представляет никакой угрозы. При этом азовец* выкрикивал ругательства в адрес россиянина и сделал несколько контрольных выстрелов. Остальные боевики, общавшиеся с ним по рации, поддержали его действия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство российского военного, назвал боевиков "Азова"* фашистами.
«
"Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.
В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военными. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.
Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных
26 апреля 2023, 12:35
Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Кроме того, Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
*Запрещенная в России террористическая организация.