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Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 16.07.2024 (обновлено: 08:23 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959921603.html
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье - РИА Новости, 16.07.2024
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье
Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:06
2024-07-16T08:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
работино
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают "свои", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240610/plennyy-1951852818.html
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вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, работино
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Работино
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье

Подполье: боевики ВСУ расстреливают тех, кто пытается сдаться в плен в Работино

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают "свои", - сказал собеседник агентства.
Побег украинского солдата через Днепр на плоту из пластиковых бутылок - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевРаботино
 
 
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