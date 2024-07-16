https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959921603.html

Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье

Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье - РИА Новости, 16.07.2024

Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье

Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:06

2024-07-16T08:06

2024-07-16T08:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

работино

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают "свои", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240610/plennyy-1951852818.html

работино

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, работино