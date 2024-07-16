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Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье - РИА Новости, 16.07.2024
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье
Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:06
2024-07-16T08:06
2024-07-16T08:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
работино
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают "свои", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240610/plennyy-1951852818.html
работино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, работино
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Работино
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье
Подполье: боевики ВСУ расстреливают тех, кто пытается сдаться в плен в Работино